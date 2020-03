Bad Bunny con ARDIENTE chamarra de cuero se lució en los Spotify Awards

Los Spotify Awards realizaron su primera edición en México, con la finalidad de premiar a los artistas de acuerdo con el gusto de los oyentes, en donde el famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny se ha llevado la noche con varios galardones.

Resulta que el intérprete del álbum YHLQMDLG, fue reconocido con premios como el de Artista Masculino Más Escuchado, Artista Más Agregado a Playlist y el Artista Spotify del Año.

Pero eso no fue todo, pues Bad Bunny, también se presentó durante la ceremonia realizada en el Auditorio Nacional, no pudo agradecer al recibir el primer reconocimiento, ya que el coro del público con la canción "Callaíta", provocó que no pudiera siquiera emitir palabra, pero, para su segunda oportunidad, el intérprete de "La Difícil", mostró su agradecimiento con sus seguidores.

Otros galardonados de los Spotify Awards

Los integrantes de la agrupación Reik, luego de ser reconocidos en la categoría de Artista Mexicano Más Escuchado en el Mundo, se presentaron en el coloso de Reforma, donde interpretaron los temas "Noviembre sin ti", "Creo en ti", y "Me niego", el cual lanzaron en 2018 al lado de Ozuna y Wisin.

Hay que destacar que como Artista Femenina Más Escuchada, Karol G fue quien recibió dicho galardón, en tanto que también subió al escenario para interpretar su ya conocida canción "Tusa"; en tanto, el tema "Calma Remix", se convirtió en la Canción Más Escuchada dentro de la plataforma, por lo que Pedro Capó agradeció el reconocimiento y se lo dedicó a Farruko.

La cantante mexicana Danna Paola, además de ser conductora de los premios de la plataforma de música, fue reconocida en la categoría de Artista Femenina con Mayor Incremento de Fans, por lo que expresó: "Esto, hace un año no lo hubiera creído, si no hubiera perdido a Pablo o hubiera tenido mala fama y yo creo que sin haber creído en mí".

Cabe destacar que también se presentaron Zoé, J Balvin, Piso 21, Julieta Venegas, Bad Bunny, entre otros, además de que Los Ángeles Azules en colaboración con Belinda, Horacio Palencia y Lalo Ebratt, fueron los encargados de cerrar la noche con el tema "Amor a Primera Vista".