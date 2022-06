Bad Bunny comparte video de su boda con Gabriela Berlingeri

Los fans quedaron fascinados al ver a Gabriela Berlingeri vestida de novia.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri causaron gran emoción entre sus fieles fanáticos al compartir un video de su boda en las redes sociales. El furor comenzó cuando la novia del cantante puertorriqueño se presumió luciendo un vestido de novia en sus historias de Instagram, hecho que sin duda intrigó a más de uno.

De inmediato, los fanáticos de “El Conejo Malo” se cuestionaron si la pareja había celebrado su boda en secreto o si se trataba de un vestuario utilizado para un próximo proyecto de Gabriela, pues recordemos que ella es una destacada modelo en su natal Puerto Rico.

La novia del cantante sorprendió a todo mundo al posar con un vestido de novia en Instagram.

Horas más tarde, el cantante puertorriqueño estrenó el video musical de ‘Titi me pregunto’, tema perteneciente a su nuevo álbum titulado ‘Un Verano Sin Ti’ y con el cual ha conquistado las listas de popularidad en Latinoamérica. Fue ahí donde se descubrió en una de las escenas que la pareja había celebrado una boda ficticia.

¿Cómo es su relación con Gabriela Berlingeri?

La pareja ha tratado de ser muy discreta en lo que respecta a su romance.

No se puede negar que Gabriela y Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante puertorriqueño, se han convertido en una de las parejas más aclamadas del género urbano en la actualidad, esto pese a que en todo momento han tratado de llevar su relación con total discreción desde que se hizo pública en marzo del 2020.

Al ser cuestionado sobre los rumores que envuelven su tórrido romance en la entrevista que le ofreció en exclusiva a la revista GQ, él declaró que la gente no sabe nada acerca de su vida amorosa: “No saben si estoy casado, ¿sabes? Quizá ya estamos casados y la gente no lo sabe… Solo digo, no estoy casado”.

¿Quién es la novia de Bad Bunny?

Además de ser la novia del reggaetonero, Gabriela Berlingeri es una destacada modelo y diseñadora de joyas que vende en su natal Puerto Rico.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Bad Bunny sostiene un tórrido romance con Gabriela Berlingeri, quien a sus 28 años de edad se ha convertido en una destacada modelo y empresaria en su natal Puerto Rico. Además, ha incursionado en el mundo de la música junto a su novio pero ella ha dejado en claro que ese no es su destino.

Fotografías: Redes Sociales