Bad Bunny como POKEMON se lució The Late Late Show ¡Muñecote!

El pasado fin de semana, Bad Bunny lanzó su nuevo álbum "YHLQMDLG", álbum ya está cosechando impresionantes números de transmisión y está a punto de recibir otro impulso potencial en el mundo de la música.

El artista puertorriqueño subió al escenario en el afamado programa "Late Late Show” de James Corden el pasado martes, en donde ha dejado a más de uno sorprendido con su presentación musical, ya que como acostumbra, los dio todo con su música y un estilo particular.

Tal parece que no solo estuvo allí para una actuación, pues Bad Bunny también apareció en un segmento con Corden y los invitados de discusión Martin Freeman y Pete Holmes.

El episodio comenzó a emitirse a las 12:35 a.m. en donde el artista utilizó un pijama del Pokemon 'Charizard' y unas sandalias Croc´s que ya son de sus favoritas en su estilo actualmente.

La canción "Pero ya no", fue la que interpretó y con la que el Rey del Trap emocionó a todos al hacer presencia con un pijama del Pokemon, 'Charizard', unas Crocs y calcetas blancas; pues tal parece que 'El Conejo Malo' se afianza un peldaño más alto en su carrera musical, pues ha logrado trascender fronteras e idiomas.

Hay que recordar que el cantante Bad Bunny ha sido un aliado LGBTQ desde hace mucho tiempo, pero nunca se ha abierto sobre su propia sexualidad, hasta ahora, que la estrella puertorriqueña, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, habló sobre el tema en una entrevista con el LA Times, diciendo que se ve a sí mismo, como muchos miembros de su generación, como fluido.

"No me define", dice. “Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida… Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”.