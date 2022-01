Bad Bunny borra todas sus fotografías de Instagram y crea un TikTok.

Bad Bunny está comenzando el nuevo año con una pizarra limpia en las redes sociales. La estrella del trap puertorriqueña de 27 años borró recientemente todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con 36,8 millones de seguidores, incluidos otros artistas como Drake, Rihanna, Jennifer Lopez y Lil Nas X.

Bunny, quien ocupó el puesto número 1 en la lista de los mejores artistas latinos en las listas de fin de año 2021 de Billboard, ahora se unió a TikTok. En su primera publicación del sábado (1 de enero), el artista sostiene una taza grande en la mañana después de lo que parece ser una divertida noche de fiesta en la víspera de Año Nuevo con su novia Gabriela Berlingeri.

"2022, la parte 'maldita' es simplemente por amor, sé que será un buen año", tituló Bunny en el clip, que hace referencia a la letra de su canción "Si Veo a Tu Mama", que se escucha de fondo.

Bad Bunny se coronó como mejor artista latino del 2021

Bad Bunny borra todas sus fotografías de Instagram y crea un TikTok.

Bunny no solo fue el Mejor Artista Latino del año de Billboard, sino también el artista con más transmisiones de Spotify a nivel mundial en cualquier género. En 2021, obtuvo un triplete gracias a los álbumes que encabezan las listas de éxitos YHLQMDLG, Las Que No Iban a Salir y El Último Tour del Mundo, todos alcanzando el número 1 en la lista de Top Latin Albums. Además, El Conejo Malo colocó la canción No. 1, “Dákiti” con Jhay Cortez, en la lista de Hot Latin Songs de fin de año.

¿Por qué Bad Bunny borró todas sus fotos de Instagram?

Bad Bunny borra todas sus fotografías de Instagram y crea un TikTok.

Se piensa que Bad Bunny estrenará un nuevo álbum y por eso optó por borrar todos sus posts en Instagram, debido a que hace un par de días el conejito malo publicó una colección de sus tres álbumes en formato vinyl titulado “Anniversary Trilogy Box Set”. Todo esto en conmemoración del tercer aniversario del lanzamiento de su primer disco.

Como ha informado La Verdad Noticias, una gran cantidad de artistas optan por deshacerse de todas sus publicaciones para comenzar una nueva etapa musical y se cree que Bad Bunny podría sorprender a sus millones de fanáticos próximamente.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.