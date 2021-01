Bad Bunny afirma que odiar el Reguetón es como ser racista y homofóbico/Foto: El Confidencial

Uno de los máximo exponentes de la música urbana, el cantante Bad Bunny, ha hecho fuertes declaraciones sobre el reguetón. Ya que el intérprete puertorriqueño aseguró que el odio contra este género musical puede ser comparado con el racismo y la homofobia.

El artista cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez se sinceró en una entrevista con el medio El País, donde explicó que la música Reguetón la mayoría de las veces es rechazada por su origen, ya que la mayor parte de los reguetoneros provienen de las calles y la pobreza; incluso hay quienes estuvieron en prisión o vendían drogas.

Por lo cual, el cantante de 26 años afirma que las personas clasistas son las que rechazan este género musical, y según el cantante de “Safaera”, esto nunca va a terminar; puesto que el odio por el Reguetón va a continuar, como continúa el racismo y la homofobia.

“Y no se va a superar nunca, eso es como el racismo o como la homofobia. Suena feo con coj…, suena horrible, no sé si hoy me levanté negativo”, declaró el intérprete.

Bad Bunny triunfa a nivel mundial con su música

Es cierto que son miles de personas no disfrutan de escuchar el reguetón, sin embargo, esto no ha sido una barrera para Bad Bunny, ya que el artista es uno de los más escuchados no sólo en Latinoamérica, sino en todo el mundo.

Su más reciente álbum titulado “El Último Tour el Mundo” ha logrado impresionantes hazañas, como por ejemplo: Es el primer disco completamente en español que alcanzó el primer lugar en la lista Billboard 200 después de 64 años.

Bad Bunny estrenó tres álbumes en 2020, los cuales todos tuvieron un impresionante éxito a nivel internacional/Foto: RTVE

Es el cuarto álbum más vendido en Apple Music, y su canción “Dákiti” en colaboración con Jhay Cortez está en el segundo lugar de la lista Billboard Global 2020, donde había permanecido en el primer lugar por cinco semanas.

El “Conejo Malo” también fue nominado a los Grammys 2021, por su álbum “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana” (YHLQMDLG) y también tiene otra nominación.

Así que a pesar de que él artista asegure que el odio por el Reguetón nunca se podrá terminar, es posible que las nuevas generaciones ayuden a que este rechazo disminuya considerablemente como lo estan haciendo con el racismo y la homofobia en la actualidad.

¿Estás de acuerdo con lo que dice Bad Bunny?, ¿Por qué crees que la gente rechaza el Reguetón? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

