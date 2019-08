Bad Bunny ALERTA a sus fans por su estado de salud ¿Qué es lo que tiene? (FOTOS)

Bad Bunny ALERTA a sus fan por su estado de salud

El cantante Bad Bunny, quien se ha vuelto uno de los grandes referentes de la música puertorriqueña en esta ocasión ha alertado a sus fans luego de que publicara una impactante imagen.

Resulta que Bad Bunny alarmó a sus seguidores al publicar algunas fotografías en Instagram en las que se ve delicado de salud, conectado con un suero y una toalla en la frente.

En la serie de imágenes que ha decidido compartir con sus más de dieciocho millones de seguidores en Instagram, el intérprete del reciente éxito internacional “Callaíta” escribió: “Miami siempre me gana”.

Bad Bunny hasta el momento no ha comentado más al respecto de estas imágenes y se desconoce si el intérprete puertorriqueño tiene algo que esté afectando su estabilidad.

Hay que recordar que no es la primera vez que le sucede algo así, pues en octubre de 2018 el artista reveló que debido a sus malas condiciones de salud tenía que cancelar varias de sus presentaciones en donde lo justificó así en aquella ocasión:

“Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía más, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio. El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy todo. Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días”.

¿BUNNY CAMBIO A J BALVIN POR RESIDENTE?

El cantante colombiano J Balvin y Bad Bunny lanzaron Oasis el 28 de junio de este año, su álbum en conjunto cosecha halagos por parte de sus fans, pero justo un mes después, los comentarios se centraban en lo que ha sucedido entre ellos.

Resulta que el puertorriqueño sólo seguía en su cuenta de Instagram al colombiano, pero ahora su puesto lo ocupa “Residente”, con el que recientemente lanzaba el tema "Bellacoso", una costumbre que tiene el cantante de quedarse con uno o dos cuentas seguidas y cambiarlas cuando quiere.

