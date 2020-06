Bad Bunny: 19 cosas que probablemente no sabias del rapero

bad bunny cantante espectáculos

Como punto número uno, esto es todo lo que necesitas de saber de Bad Bunny, una de las estrellas más grandes del mundo en este momento.

Desde que el cantante y rapero comenzó a lanzar música en 2016, ha dominado las listas y ha robado corazones en todo el mundo. Conoce Bad Bunny aquí

2. ¿Qué edad tiene Bad Bunny?

Bad Bunny nació en 1994. Su cumpleaños es el 10 de marzo. Tiene 26 años.

El rapero cumplió años en marzo

3. ¿Qué altura tiene Bad Bunny?

Bad Bunny mide 5 pies y 11 pulgadas de alto. Esto hace que su altura sea 1.8 en metros.

El cantante es bastante alto, mide 1.8 en metros

4. ¿De dónde es Bad Bunny?

Bad Bunny es de nacionalidad puertorriqueña. Nació y creció en el barrio Almirante Sur en Vega Baja, Puerto Rico. Su padre era camionero y su madre era maestra de escuela.

Bad Bunny sí es de Puerto Rico, exactamente en Vega Baja

5. ¿Cuál es el verdadero nombre de Bad Bunny?

El verdadero nombre de Bad Bunny es Benito Antonio Martínez Ocasio. Se nombró a sí mismo Bad Bunny después de un tiempo en que se le hizo usar un disfraz de conejito en la escuela cuando era niño y fue fotografiado con enojo y enojo.

6. ¿Fue a la universidad?

Bad Bunny fue a la escuela localmente en Puerto Rico y formó parte del coro de su iglesia local. Luego estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

7. ¿Cómo se hizo famoso Bad Bunny?

En 2016, Bad Bunny comenzó a lanzar música de forma independiente en SoundCloud, mientras trabajaba como un chico de bolsa en Supermercados Econo.

Después de escuchar su canción "Diles" en línea, DJ Luian lo firmó con su sello discográfico Hear This Music.

Bunny luego comenzó a hacerse cargo de la escena Latin Trap y las listas internacionales con éxitos que incluyen 'Soy Peor' y 'Mayores' con Becky G. También colaboró con grandes nombres como Nicki Minaj, Daddy Yankee y Maluma. Ahora está firmado con Rimas Entertainment y Universal Latin.

8. ¿Qué significa X 100PRE? Álbum de Bad Bunny

X 100PRE es la abreviatura de "Por siempre" en español. Significa "para siempre". Bad Bunny lanzó X100PRE el 24 de diciembre de 2018. Su álbum debut incluye los éxitos "Estamos bien", "MIA (con Drake)" y "Caro".

9. Bad Bunny lanzó un álbum con J Balvin llamado OASIS en 2019

El 28 de junio de 2019, Bad Bunny y J Balvin lanzaron su álbum colaborativo "OASIS". El proyecto de ocho canciones presenta los singles "QUE PRETENDES" y "LA CANCIÓN".

10. ¿Qué significa YHLQMDLG?

'YHLGQMDLG' significa "Yo hago lo que me da la gana", que significa "hago lo que quiero" en español. Bad Bunny lanzó 'YHLGQMDLG' el 29 de febrero de 2020 como su segundo álbum. El disco contiene los éxitos Vete ',' Ignorantes (feat. Sech) 'y' La Difícil '.

11. Bad Bunny colaboró con Cardi B y J Balvin en "Me gusta"

Bad Bunny es quizás el más famoso en el mundo de habla inglesa por trabajar con Cardi B y J Balvin en el gran éxito 'I Like It' en 2018.

La canción se ha transmitido más de mil millones de veces solo en Spotify y ha vendido más de 8,000,000 copias de listas en Estados Unidos hasta la fecha.

12. ¿Bad Bunny es gay o bisexual?

Bad Bunny regularmente llama a la homofobia en la industria de la música y presenta a personas queer en sus videos musicales.

En 2019, su video 'Caro' mostraba a un hombre besándolo. Esto llevó a muchos fanáticos a creer que puede ser bisexual o gay. Sin embargo, Bad Bunny nunca ha puesto ninguna etiqueta en su sexualidad.

En una entrevista con el LA Times, Bad Bunny dijo que su sexualidad es fluida. Él dijo: "" No me define. Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca lo sabe en la vida ".

13. Bad Bunny es un destacado aliado

Además de utilizar su plataforma para detener la homofobia, Bad Bunny es un aliado. Durante su actuación de 'Ignorantes' en Jimmy Fallon en febrero de 2020, vestía una falda negra y una camisa que decía "Mataron a Alexa, no a un hombre con flada". Esto significa: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda". Alexa Negrón Luciano era una mujer transgénero puertorriqueña, que fue asesinada poco después de que la policía la interrogara por usar el baño público de una mujer que circulaba en línea.

14. Se viste de gala en "Yo Perreo Sola"

Bad Bunny usa múltiples looks de arrastre en su video musical "Yo Perreo Sola".

También se muele contra sí mismo vestido como una mujer en el video. Sin embargo, el video no es solo por estética.

Al final del video, aparece un mensaje: "Si ella no quiere bailar contigo, respétala. Ella twerks sola ".

15. ¿Por qué Bad Bunny y Anuel AA tienen carne de res?

Poco después de que Bad Bunny lanzara su video musical "Yo Perreo Sola", Anuel AA parecía hacer una excavación homofóbica en Bad Bunny.

En sus historias de Instagram, escribió: "No quiero amigos en la industria ... ustedes son muy raros, tontos e hipócritas. ¡No puedo ir en contra de mi moral por negocios! Estoy cansado de las máscaras, no te acerques a mí en ningún lugar donde me veas ".

Más tarde, Bad Bunny aparentemente respondió twitteando una foto de él arrastrada con el dedo medio hacia arriba y la leyenda: "Aunque el mundo está lleno de odio, siempre trata de responder con amor".

16. ¿Quién es la novia de Bad Bunny?

Bad Bunny está saliendo con la modelo puertorriqueña de 26 años Gabriela Berlingeri.

Gabriela Berlingeri es la novia de Bad Bunny

Las dos estrellas se hicieron públicas en marzo de 2020 y Gabriela ha aparecido regularmente en el Instagram de Bad Bunny desde entonces.

17. ¿Cómo se ve el cabello natural de Bad Bunny?

Bad Bunny es mejor conocido por lucir un buzzcut y teñirlo con colores neón. Sin embargo, recientemente comenzó a crecer su cabello rizado natural.

18. Bad Bunny a menudo posa desnudo en fotos

Bad Bunny no tiene vergüenza cuando se trata de desnudos. La estrella a menudo se puede encontrar semidesnuda en ropa interior o completamente desnuda en su página de Instagram.

El famoso es sin tapujos, por lo que el desnudo no es un problema

19. ¿Cuál es el patrimonio de Bad Bunny?

Se estima que Bad Bunny tiene un patrimonio neto de aproximadamente $ 8,000,000.

20. ¿Está Bad Bunny en Instagram, Twitter y Snapchat?

Bad Bunny utiliza todas las principales plataformas de redes sociales.

Puedes seguirlo a través de @badbunnypr en Instagram y @sanbenito en Twitter y Snapchat. Tiene más de 24.8 millones de seguidores solo en Instagram.