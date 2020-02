Bad Boys PIERDE contra “Dr. John Dolittle” en taquilla de México

Bad Boys For Life llevó el sello de garantía del cine en México tras varias semanas en taquilla, pero el estreno de “Dr. John Dolittle” se ha llevado más protagonismo del esperado, por lo que es momento para el filme de Will Smith en tomarse un descanso de lo más visto en cines mexicanos.

Dolittle destronó a Bad Boys en cines de México

Bad Boys PIERDE contra “Dr. John Dolittle” en taquilla de México

Lo anterior, tomando en cuenta que en un solo fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero, las ventas en taquilla para “Dr. John Dolittle” se hicieron notar sobre “Bad Boys For Life”, ambas películas siendo de las más esperadas en el cine, pero que al llevar una diferencia de tiempo en la pantalla grande, los espectadores de México han señalado su nuevo favorito.

El mes de enero fue considerado de los más largos para muchos usuarios de redes sociales, mientras que febrero llegó a ser considerado un verdadero campeón por lo rápido que pasan sus días, de tal forma que “Dr. John Dolittle” se lleva las preferencias del público, pues se trata de un filme que permite ver de regreso a Robert Downey Jr “Iron-Man” en el cine.

Bad Boys PIERDE contra “Dr. John Dolittle” en taquilla de México

Pero no todo es malo para Bad Boys For Life, pues a pesar de colocarse en el segundo puesto de popularidad en México, según información de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la película de Will Smith lleva más de 194 millones de pesos recaudados en taquilla mexicana.

Te puede interesar: Robert Downey Jr. se vuelve vegano ¡El actor dice adiós a toda la carne!

De igual forma, “Cindy la regia” siendo una película donde vemos a Cassandra Sánchez Navarro y Regina Blandón se lleva el tercer puesto en taquilla, en quinto sitio tenemos la película nominada al Oscar “JoJo Rabbit” del director Taika Waititi con 11.7 millones y en sexto lugar a “1917” de Sam Mendes superando los 9.9 millones de pesos.

Mira el trailer oficial de Dolittle

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana