Bad Boys 3 fue salvada por Will Smith y Martin Lawrence ¿Un fracaso en taquilla?

Bad Boys 3 estrenó en cines durante la tercera semana de enero, por lo que las primeras reacciones han salido en la web, una de ellas presenta la opinión de algunos fanáticos de redes sociales, sobre el desempeño de esta película en comparación con sus dos pasadas versiones, lo que implica la excelente química entre Will Smith y Martin Lawrence.

Will Smith en el cine y Bad Boys

De igual forma, Will Smith siendo uno de los actores estadounidenses más queridos en latinoamérica, tuvo al 2019 en sus pies, tanto en el público infantil con el live action de Aladdín por Disney y una tremenda caída con la película Proyecto Géminis, una prometedora cinta que hizo uso del rejuvenecimiento por medio de efectos especiales.

Lo anterior, para ver a un joven Will Smith que recordamos en Bad Boys, cine de acción que según Show News, esta tercera entrega no logra superar las expectativas debido a la carencia de una escena memorable, sobre ello y sin entrar en detalles de la película para no generar spoilers, se habló sobre la clasificación C que obtuvo en México.

¿Bad Boys 3 con clasificación C en el cine?

Pues desde el 2011 ya no existe el género B-15 en cines mexicanos, lo que prometió una gran cantidad de acción extrema y violencia en Bad Boys 3, lo que algunos fieles admiradores de la cinta no lograron ver en esta entrega, pero sí recataron otros puntos para ir a verla y eso incluyó el desempeño de dos mexicanas.

Kate del Castillo como la villana y Paola Núñez como la jefa e interés romántico en Bad Boys 3, se convierte en lo más rescatable del filme, además de la ausencia del director Michael Bay siendo notable en algunas partes, pero aun así hay muchos cortes y cameos que recuerdan a sus pasadas entregas, al igual que las bromas no paran en ningún momento; pues la química entre Will Smith y Martin Lawrence se lleva la película.

