Backstreet Boys y NSYNC podrían reunirse para realizar una gira mundial

Backstreet Boys es una reconocida boy band americana que cobró una increíble popularidad dentro de la industria de la música durante la década de los noventa debido al gran impacto que tuvieron sus canciones entre los jóvenes de aquella generación como “Everybody”, “Get Down”, “Anywhere For You” entre otras.

La exitosa banda que ha vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo regresó a los escenarios tras haberse tomado un descanso de seis años y parece ser que seguirán vigentes en el gusto del público pues su participación en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen” se convirtió en una de las más vistas de la semana.

En dicha emisión los integrantes de Backstreet Boys confesaron que no tienen ningún impedimento con realizar una gira internacional con la banda NSYNC, quienes fueron una agrupación masculina que dejó una gran huella en el mundo de la música en la década de los 90's.

Nick Carter fue el primer integrante en tocar el tema acerca de una gira a nivel mundial donde ambas bandas puedan compartir el escenario pero dejó claro que esto podría suceder una vez que hayan terminado el tour que se encuentran realizando a un nivel internacional y el cual ha sido un rotundo éxito en taquillas.

“Es algo probable. Ya tuvimos una gira con New Kids on the Block”, expresó Kevin Richardson en el programa.

El tema surgió luego de que Andy Cohen les preguntará sobre cuál era su opinión acerca de Justin Timberlake y su constante negativa a participar en todas las reuniones que los integrantes de NSYNC han realizado a lo largo de los años y esto fue lo que ellos respondieron.

“Obviamente sería increíble que estuvieran todos juntos pero él tiene que atender su carrera en la actuación y otras cosas; pienso que ha logrado casi todo como solista. Algún día podría concretarse”, añadió Kevin Richardson en la entrevista.

