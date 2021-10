Backstreet Boys sorprenden a sus fans al publicar una foto de su reencuentro

Backstreet Boys es una de las bandas de chicos que marcó a toda una generación durante los años 90. A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde su debut, la agrupación sigue teniendo miles de fans en todo el mundo, quienes quedaron sorprendidos al ver una adorable foto de reencuentro entre cuatro de los cinco integrantes.

Como informamos en La Verdad Noticias, los intérpretes de “Everybody” iniciaron su carrera en Orlando Florida y saltaron a la fama con su álbum debut "Backstreet Boys", estrenado en 1996. El grupo está formado por cinco vocalistas: A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson.

Después de más de dos décadas de trayectoria, los integrantes de Backstreet Boys siguen siendo buenos amigos, por lo que publicaron en su cuenta oficial de Instagram una foto donde presumen su reunión por el cumpleaños número 50 de Kevin.

Backstreet Boys se reúnen sin Nick Carter

Los cantantes se mostraron contentos de estar juntos/Foto: Instagram

Aunque la imagen en redes sociales sorprendió, fue notoria la ausencia de Nick Carter en la reunión de la boy band: “¡La pasamos increíble sorprendiendo a Kevin y celebrando sus 50 años este fin de semana! Te extrañamos Nick Carter”, escribieron en el post de Instagram.

Por ahora, no se sabe la razón exacta por la que Nick no pudo acompañar a Kevin en la celebración de su cumpleaños, pero los fanáticos esperan que pronto los cinco miembros originales vuelvan a aparecer juntos.

No obstante, Richardson agradeció a todos sus fans y seres queridos las muestras de cariño que le otorgaron el pasado 3 de octubre, cuando fue su cumpleaños:

“Solo quiero agradecer a todos por todo el amor de cumpleaños de esta semana. Los aprecio a todos. Esto me golpeó de manera un poco diferente, ya que era la edad a la que mi padre nunca llegó. Es una locura pensar en… Tan agradecido por esta vida y este viaje”, expresó en su red social.

Backstreet Boys prepara regreso a los escenarios

Como te informamos en La Verdad Noticias, Backstreet Boys está planeando un tour para el siguiente año llamado “One World 2022”, después de que su gira anterior se tuvo que cancelar por la pandemia.

La agrupación Backstreet Boys, conocida por hits musicales como “I Want It That Way”, “The Call” y “Lager Than Life” volverá el próximo año a los escenarios, y sus fieles seguidores que aún conservan los boletas de los conciertos que fueron cancelados por COVID-19, recibirán accesos especiales y otras sorpresas en este nuevo tour.

