Backstreet Boys: AJ McLean confiesa que estaba drogado en un video musical ¡OMG!/Foto: Daily Mail

La estrella de los Backstreet Boys, AJ McLean, probó la cocaína por primera vez justo antes de filmar un video musical.

El cantante ha sido abierto sobre sus problemas de abuso de sustancias en el pasado y ahora le dijo a la revista People que conoció las drogas duras la noche antes de que él y sus compañeros de banda rodaran la promoción "The Call".

"Fue la primera vez que lo probé porque era una filmación nocturna", recuerda. "Estaba con un amigo en ese momento, que claramente ya no es un amigo, y me lo ofrecieron. Dije 'No'. Entonces cedí y lo hice", declaró el artista.

AJ admite que no tuvo un buen viaje: "Cuando me presenté en el set y me senté en la silla de maquillaje, se lo dije a todos. Yo estaba como, 'Me estoy volviendo loco. Estoy en esto, en eso".

Ellos dijeron," Tienes que parar. No le digas al mundo que estás drogado ahora mismo".

"De alguna manera, lo mantuve en secreto para todos durante los siguientes al menos 18 meses antes de que los chicos se dieran cuenta, antes de que mi familia se diera cuenta, antes de que mis verdaderos amigos se dieran cuenta. Encontré una manera de mantenerlo bajo la alfombra", confesó.

AJ McLean tuvo problemas con sus compañeros por sus adicciones

Su abuso de drogas lo llevó a beber en exceso, y sus compañeros de banda finalmente se dieron cuenta de que McLean estaba luchando y eso provocó un enfrentamiento con Kevin Richardson.

Uno de los integrantes de Backstreet Boys amenazó a AJ al enterarse de sus abusos de sustancias tóxicas. Sin embargo, el cantante continuó su carrera aún con sus adicciones/Foto: Crónica de Xalapa

"Me dijo que si seguía consumiendo, 'nunca volveré a confiar en ti. Estás muerto para mí'". Eso llevó a McLean a buscar ayuda, pero no superaría sus adicciones durante casi dos décadas.

Fue hasta que su hija menor, Lyric, lo rechazó en diciembre pasado después de que regresara a casa de un viaje a Las Vegas, oliendo a alcohol.

"Lyric me dijo esa noche: 'No hueles como mi papá'", agrega. "Y cuando ella me dijo eso, eso fue todo. Dije suficiente. Me sentí repugnante".

Ahora compitiendo en el programa de televisión "Dancing with the Stars", AJ ahora asiste a reuniones diarias de 12 pasos en línea y se comunica con la persona que lo ayuda seis veces al día para asegurarse de que no se equivoque, según People.

"Por difícil que sea decirlo, no me arrepiento de nada y tengo mucha suerte de estar todavía aquí", dice a la publicación. "Puedo decir sinceramente que me amo hoy". ¿Crees que AJ podría recaer en las drogas?