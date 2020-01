Back to the Future “El Musical” es realidad y ya tiene trailer oficial (VIDEO)

El musical de “Back to the Future” se convirtió en algo real para los fanáticos de la música, la apogeo de este formato logró llegar a una de las películas más exitosas de los 80’s, lo que sin duda trajo buenas noticias para toda la franquicia, al igual que contar con la presencia por parte de sus actores para su promoción.

“Back to the Future” se convirtió en una de las adaptaciones al musical más esperadas del momento, parte de su éxito por la continuidad en su saga enamoró con las actuaciones de Christopher Lloyd como el único y original Doc, quien está de regreso en el primer trailer oficial de “Volver al Futuro: El Musical”, al igual que nuevos actores para dar vida a los personajes.

En el musical veremos al actor Olly Dobson como el personaje Marty McFly, el Dr. Emmett Brown estará en manos del talentoso Roger Bart, contando con la dirección de John Rando y la esperada música será creada por Alan Silvestri y Glen Ballard, siendo ganadores de un Premio Grammy.

Back to the Future está de regreso como musial

Christopher Lloyd se destacó por pasar el protagonismo al nuevo Doc por Roger Bart, siendo el 20 de febrero cuando podamos ver la obra en el Manchester Opera House, pues “Back to the Future: The Musical” también se presentará en Londres como parte de su gira.

Sin duda le llegó el momento a una de la películas de los 80’s, pero no por ello se descuidó lo recordado de su versión en la pantalla grande, siendo de los filmes que marcaron una década y hasta el día de hoy sigue siendo de las favoritas del público, el que llegue al formato de musical será una buena oportunidad de explotar todo el potencial que ya tiene “Back to the Future”.

