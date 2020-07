Back To The Future: ¿Cómo podría ser la cuarta parte de la película?/Foto: Diario Río Negro

Hoy se cumple el 35 aniversario de Back To The Future (Volver Al Futuro). La icónica comedia de viajes en el tiempo generó dos secuelas que aterrizaron en 1989 y 1990. Pero desde entonces los co-creadores Robert Zemeckis y Bob Gale han cerrado constantemente y constantemente los llamados para un Back To The Future 4. Después de todo, ¿por qué querrías arruinar la trilogía perfecta?

En febrero, el co-guionista y productor Gale admitió que tanto él como el director Zemeckis son presionados regularmente por los ejecutivos de Hollywood para que regresen a la Parte IV de Back to the Future o reinicien la franquicia.

Él dijo: “Todo el tiempo. Todo el tiempo. '¿Qué podemos hacer para convencerlos de que hagan esto?' Dijimos 'nada'. 'Harás mucho dinero'. Ya ganamos mucho dinero".

“Sabes, no vendes a tus hijos a la prostitución. Sería algo incorrecto de hacer. Ponemos 'The End' al final de la tercera parte”, declaró Bob Gale.

Para ser justos, Gale ha continuado oficialmente la historia de Back To The Future más allá de la Parte III a través de diferentes medios de la serie animada de televisión y cómics recientes a una secuela más obvia en Volver al Futuro: El juego, ambientada en 1986.

Sin embargo, hay una manera de que Back To The Future tenga una cuarta película, o incluso una nueva trilogía, sin no estar a la altura de las tres películas originales o dañar su legado.

Esto ya ha sido probado por recientes secuelas, reinicios y series derivadas de propiedades de Hollywood conocidas de hace décadas.

Solo mire la impresionante Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, o más obviamente la trilogía de Jurassic World, otra producción de Universal Pictures como Back to the Future.

La serie de reinicio suave/ serie derivadal de Chris Pratt, ambientada en el mismo universo que la trilogía de Jurassic Park, ha demostrado ser muy popular y un éxito en la taquilla. Y el próximo año, el trío original de Jurassic Park en Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum volverán como sus personajes para Jurassic World: Dominion.

Posible trama de Back To The Future 4

Así que Universal Pictures, Bob Z y Bob G, aquí está nuestro argumento para Back To The Future 4 o Volver Al Futuro 4. En primer lugar, Back to the Future Part III terminó con Marty McFly sin romperse la mano en el accidente automovilístico con Needles en 1985, como lo hizo en la línea de tiempo original.

Luego, Jennifer descubrió que el fax de 2015 que decía que Marty había sido despedido fue borrado. Cuando Doc Brown y su familia aparecieron en el tren del tiempo desde el siglo XIX a través de su conversión flotante en el siglo XXI, ella preguntó por qué había desaparecido el mensaje.

El científico loco que viajaba en el tiempo respondió: "Tu futuro aún no se ha escrito, nadie lo ha hecho, tu futuro es lo que tú hagas, así que hazlo bien".

Con esto en mente, podría establecerse un Back to the Future 4 en la actualidad, pero en esta línea de tiempo recién creada, lo que explica por qué no tenemos hoverboards, tarjetas voladoras y máquinas de fax en 2015.

Presumiblemente, Marty McFly se habría convertido en una estrella de rock con los Pinheads y viviría una vida feliz y próspera, como la nueva línea de tiempo que creó para su familia por sus acciones en 1955 durante la primera película.

Y al igual que con los próximos Cazafantasmas: el enfoque de Afterlife en los nietos del equipo original de las dos películas, el último Volver Al Futuro debería centrarse en una nueva generación de viajeros en el tiempo.

Quizás un adulto, Jules y Verne, con los hijos o nietos de Marty y Jennifer que se enfrentan a Bill, Griff y sus hijos.

La cinta Volver Al Futuro es protagonizada por Michael J. Fox en el mítico personaje de Marty McFly y Christopher Lloyd como el Doctor Emmett Brown

Doc Brown y Marty podrían quedar atrapados en algún momento a manos de Biff y depende de su descendencia encontrarlos. Regreso al futuro: El juego tuvo un comienzo similar con Doc atrapado en la década de 1930 y Marty descubriendo al DeLorean para regresar a buscarlo.

Por supuesto, es improbable que Bob Z y Bob G aprueben tal película o reinicien en su vida, pero quién sabe, tal vez cambien de opinión algún día.