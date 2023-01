Babo hizo ‘paro’ a Piqué con video íntimo de Onlyfans, ¿de qué forma?

Dos de los temas de los que más se ha hablado durante los últimos días es de la canción de Shakira y del video explícito de Babo, de Cártel de Santa, y es que ambos rompieron las redes sociales por la conversación que surgieron el primero por los claros mensajes hacia Gerard Piqué y su novia Clara Chía y el segundo por el polémico video de Onlyfans que se filtró.

Y es que el Babo compartió para su cuenta de Onlyfans, un videoclip de su tema Piensa en mí, donde se le ve con varias mujeres y teniendo relaciones, lo que ha llevado a la controversia, pues es un material que no debió de haberse visto, ya que es parte su contenido privado de OnlyFans.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, tras la filtración de este video, el rapero consiguió elevar su popularidad en esa plataforma; sin embargo, ahora ha revelado los “verdaderos” motivos por los que se pudo ver el material en redes sociales ¿Qué pasó?

Babo revela por qué exhibió video íntimo en Onlyfans

Fue en un podcast donde el rapero mexicano habló sobre el video y dio la razón por la que decidió mostrarse como dios lo trajo al mundo, y expresó que luego de la polémica de Gerard Piqué con Shakira, él tuvo que salir al quite para desviar la atención de todos y que el ex central del FC Barcelona pudiera respirar tranquilo.

Incluso el artista dijo que Piqué le marcó para pedirle un paro y este accedió a publicar su video explícito de su canción, al respecto Babo dijo:

“No pues me habló mi compadre el Piqué jajaja, me están dando en la madre, yo no sé hacer canciones, pues va”

Y aunque todo pareciera verdad, la realidad es que Babo solo bromeó con esa posibilidad pues en realidad, no sabía que Shakira lanzaría una colaboración con el productor argentino Bizarrap, por lo que sus declaraciones fueron hechas a tono de broma.

¿Qué se puso Babo en la parte íntima?

Gran parte de la conmoción que causó el Babo con su video, fue porque su zona íntima acaparó la mirada, debido a unas protuberancias que sobresalían de su miembro, aunque muchos pensaron que se trataba de alguna enfermedad, la verdad es que se trata del Pearling.

Muchos se estarán preguntando ¿Qué es el Pearling que se hizo Babo?, el pearling es una técnica de modificación corporal cuyo bjetivo es el placer de las parejas de los hombres durante la penetración, pues las perlas deben ser usadas para estimular el clítoris de la mujer.

En el caso del Babo, reveló que el hizo su propio diseño y que tiene seis perlas, para dicha tarea.

