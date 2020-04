BTS ya se encuentra trabajando en un nuevo álbum musical

BTS lanzó su álbum musical Map Of The Soul: 7 el pasado febrero de 2020, cuyas canciones no han dejado de imponer nuevos récords de ventas o reproducciones en redes sociales, esto ha pesar de la pandemia por Coronavirus que afectó a su tour mundial, pues el líder del grupo de K-Pop le confirmó al ARMY que ya se encuentran trabajando en su siguiente repertorio musical.

Según información de Soompi, RM reveló en un video de BangtanTV que su siguiente álbum de estudio ya se encuentra en proceso de producción, pues los Bangtan Boys han tenido mucho tiempo para dedicarse a su música tras la cancelación de varios de sus conciertos por la contingencia de salud y ellos han querido dedicarle más tiempo a sus fans contando sus siguientes proyectos.

El cantante de K-Pop comentó que ellos han querido “probar algo nuevo”, aunque esto todavía permanezca como un proyecto sin nombre, desean comunicarle al ARMY al menos una vez a la semana todo lo que han realizado para “sentirse más conectados” y que en realidad “están haciendo muchas cosas juntos.

Más sobre el nuevo álbum de BTS

RM continuó hablando sobre la información que ya sospechaba el ARMY de ellos, pues en efecto iban a lanzar un nuevo álbum, sin muchos detalles únicamente han comenzado a “hablar” de su producción y debido a todo lo que está viviendo el mundo por la amenaza del Coronavirus, aún no están seguros de cuándo lanzarán estas canciones.

“Estoy seguro de que habrá momentos que no vamos a querer mostrar porque el proceso de creación del álbum no siempre es hermoso, pero a pesar de que no sabemos cuál será el resultado final, haremos nuestro mejor esfuerzo”, añadió el cantante de BTS; pues este grupo de K-Pop ha dejado en claro que no tienen planes de abandonar la música en cuarentena, sino que apuestan por una mayor comunicación con el ARMY.