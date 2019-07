BTS ya es la banda mejor PAGADA de K-pop a nivel mundial (FOTOS)

Los chicos de BTS han debutado en el puesto N°43 del listado Forbes Celebrity 100, gracias a su ingreso de 57 millones de dólares en 2018, colocándose como la única banda de K-Pop en la lista de este año.

La mayor parte de los ingresos del grupo BTS derivaron de su masiva gira mundial “Love Yourself World Tour” y su correspondiente extensión “Love Yourself: Speak Yourself Stadium Tour”, gracias al éxito y los récords logrados con su trilogía “Love Yourself: Her, Tear and Answer”.

La gira que comenzó en mayo de 2019 incluye sold outs en estadios como: Soldier Field, MetLife Stadium y Rose Bowl, en donde los primeros seis estadios de BTS en Estados Unidos alcanzaron un total de 44 millones de dólares en ingresos.

Tras su gran paso por Estados Unidos, Europa y Asia, agregaron fechas y trasladaron el show a estadios con más de 300 mil tickets vendidos, un promedio total de 7 millones de dólares por noche según Billboard Boxscore.

Pero eso no es todo, pues el lanzamiento de sus dos películas de conciertos también generó importantes ganancias, La primera en noviembre de 2018, “Burn The Stage: The Movie” que sumó 18.5 millones de dólares a nivel global y “BTS World Tour: Love Yourself in Seoul” registró 11.7 millones de dólares en todo el mundo.

@BTS_twt sabiendo que es la boy band con mejores ingresos en el mundo y que está ubicada en el puesto #43 en Forbes Celebrity 100, con un ingreso de $57 millones.#MGMAVOTE #BTS



pic.twitter.com/9Bgcu4B1R5 — Yhess (@_bangt98) 10 de julio de 2019

Otra de las razones de las ganancias de la banda son las ventas de música impulsadas por la serie de álbumes “Love Yourself” y el último lanzamiento de BTS, “Map of the Soul: Persona”, que rellenaron los cofres de la banda; además de sus acuerdos con marcas como Hyundai y Coca Cola también sumó millones.

TE PUEDE INTERESAR: K-pop: Jungkook de BTS y LISA de BLACKPINK ¿Están saliendo?

Cabe destacar que los BTS en junio revelaron su última aventura: una aplicación llamada BTS World, que permite a los fans ser manager virtuales del septeto desde sus smartphones.

La revista #Forbes hizo una lista de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo y nuestros chicos están en el puesto número #43!

Nada mal para los idols que empezaron en una empresa pequeña no?



Estoy muy orgullosa de ellos��♥️���� #bts @BTS_twt pic.twitter.com/dPSXvOegnb — Serena �� Map of the Seoul: Persona (@RocioTomiOk) 10 de julio de 2019

La aplicación de los BTS debutó en el N°1 en la tiendas de aplicaciones alrededor del mundo, auguran que las ganancias de la banda de K-pop estará de regreso en el Celebrity 100 el próximo año.



Dale clic a la estrella de google news y síguenos