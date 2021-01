BTS y Michael Jackson: ¿Cómo hubiera sido la colaboración suya?

Michael Jackson murió dejando al mundo con un gran vacío musical y por ello el ARMY imagina cómo hubiera sido una colaboración entre los chicos de BTS y El Rey del Pop.

Según dijeron a La Verdad Noticias, los integrantes de BTS tienen mucho en común con Michael Jackson, ambos impactaron en la industria de la música con su particular mensaje, ahora son estrellas que inspiran a otras a alcanzar sus sueños.

En agosto de 2020, Taj Jackson, sobrino de Michael Jackson, aseguró que, si el rey del pop estuviera vivo, hubiera realizado una colaboración con los chicos de BTS, consideraría que son músicos que lucharon duro para llegar a la fama.

También dijo que algunas personas cercanas a él convivieron con los cantantes y raperos de la banda de K-pop, ellos le comentaron que eran personas muy agradables, interesantes y resaltó su ética de trabajo y amabilidad.

En ese momento, los Moonwalkers y ARMY se emocionaron por las declaraciones de Michael Jackson, aunque sintieron tristeza de no poder escuchar la unión de los talentos del Rey del Pop y los idols de Beyond The Scene.

Hace algunas horas, a través de la cuenta de Twitter personal de Taj Jackson compartió un extracto del cover que realizó el baterista Jonathan Moffett de la canción 'Dynamite', el músico le dio el toque perfecto al estilo Michael Jackson.

Michael Jackson es una leyenda en la música mundial

Michael Jackson y BTS

Jonathan Moffett, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Sugarfoot, posteó en todas las redes sociales el video cover de batería del single 'Dynamite' y explicó que cuando escuchó por primera vez el track, pensó que sería todo un éxito.

Sugarfoot compartió escenario con el Rey del Pop, supo con exactitud el estilo que debería de llevar si fuera una colaboración de Bangtan Sonyeondan y Michael Jackson, hizo algo especial y agregó los ritmos básicos del funk.

Otra cosa que les hubiera gustado a los integrantes de BTS y al intérprete de 'Billie Jean' sería un solo de batería para darle más poder y consistencia a la canción, Jonathan Moffett solo tomó como referencia los sonidos de las celebridades para una mezcla increíble.

TE PUEDE INTERESAR:KPop: Todo lo que tienes que saber de BTS

Los fanáticos de ambas estrellas aplaudieron el trabajo del baterista, le aseguraron que, si BTS ve clip, lo invitarían a una presentación en vivo para darle más estilo a 'Dynamite'.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.