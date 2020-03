BTS y Kimetsu no Yaiba: ¿Taehyung es Muzan Kibutsuji en la vida real?

Kimestu no Yaiba y BTS son los respectivos reyes de su género, pues cuando hacemos mención del K-Pop, los Bangtan Boys son los preferidos del público, al igual que el anime también conocido como “Demon Slayer” resultó el favorito del 2019, así que es de esperar que se busque un live action y con ello al idol llamado V como el mejor candidato para uno de sus personajes.

BTS y Kimetsu no Yaiba: ¿Taehyung es Muzan Kibutsuji en la vida real?

La popularidad de BTS no tiene límites, incluso desde el estreno de su nuevo álbum de estudio llamado “Map of the Soul: 7”, su éxito sigue intacto gracias a su fandom, este se hace llamar ARMy y al parecer un fanático de este grupo de K-Pop y el anime Kimetsu no Yaiba, encontró un gran parecido entre el idol Taehyung y el personaje de anime Muzan Kibutsuji.

Así lucen V y Muzan Kibutsuji

BTS y Kimetsu no Yaiba: ¿Taehyung es Muzan Kibutsuji en la vida real?

Al parecer el parecido entre ambos es notorio en su rostro y cabello, estilo que mostró Muzan Kibutsuji al principio del anime, los dos llevan un traje con un diseño similar, pero lo único que falla es que el idol no tiene los ojos rojos, algo que es posible arreglar con pupilentes o efectos especiales. Así que la versión de “El padre de los demonios” en la vida real sería posible gracias al talentoso cantante de BTS.

Te puede interesar: Kimetsu no Yaiba: Leon Chiro y su genial COSPLAY de Inosuke (FOTOS)

Aunque no hay información sobre un live action de Kimestu no Yaiba, sí existe una obra de teatro disponible únicamente en Japón, pero los fans de Demon Slayer y BTS, parecen estar de acuerdo en que Taehyung es el candidato perfecto para darle vida a Muzan Kibutsuji en la vida real.

Foto: Instagram BTS V

Fanart: por Korosenai39