BTS y Ed Sheeran son los principales ganadores en los MTV EMA 2021

BTS y Ed Sheeran ganaron cada uno múltiples premios en los MTV EMA de 2021, que se transmitieron en vivo desde el Papp László Budapest Sportaréna en Budapest, Hungría, el domingo (14 de noviembre).

BTS ganó mejor pop, mejor K-Pop, mejor grupo y mayores fans. Sheeran se llevó el premio al mejor artista y mejor canción por su éxito "Bad Habits". Sheeran abrió el espectáculo con su último sencillo, "Overpass Graffiti". Más adelante en el programa, la superestrella británica interpretó su éxito "Shivers".

Lil Nas X ganó el premio al mejor video por "Montero (Call Me By Your Name)". La estrella del pop aceptó su video a través de un clip de película divertido e imaginativo en el que interpretaba a una persona que llenaba pedidos en un restaurante de comida rápida, con una etiqueta con su nombre “Montero”. Un cliente en el drive-through le entregó el premio a través de la ventanilla de su automóvil.

Justin Bieber , quien lideró el campo con ocho nominaciones, no ganó en ninguna categoría. Tampoco The Kid LAROI, que tuvo cinco nominaciones.

Saweetie, quien condujo el programa, ganó como mejor novedad (superando a Olivia Rodrigo, quien al menos logró ganar el mejor empujón). Este es el sexto año consecutivo en que una artista solista gana el premio a la mejor novedad. Saweetie sigue a Zara Larsson, Dua Lipa, Cardi B, Eilish y Doja Cat. Saweetie también interpretó un popurrí de sus éxitos "Best Friend", "Tap In" y "OUT OUT".

Otros tres artistas ganaron premios y actuaron en el programa. El rompecorazones colombiano Maluma ganó el premio a la mejor música latina y también interpretó su nuevo sencillo “Mama Tetema”, acompañado por el cantante tanzano Rayvanny. La banda de rock italiana Måneskin, cuyo "Beggin '" está entre los 15 primeros en el Billboard Hot 100, ganó el premio al mejor rock y también interpretó "Mammamia". YUNGBLUD ganó el premio a la mejor alternativa y cerró el espectáculo con una actuación llena de pirotecnia de su último sencillo "fleabag".

También se entregaron premios a artistas de varios países. Taylor Swift ganó como mejor acto estadounidense. Ella aceptó en un videoclip que filmó en Nueva York el viernes.

Kim Petras hizo historia en los EMA como la primera artista trans en presentarse en el espectáculo. Petras cantó un popurrí de dos nuevas canciones inéditas, "Coconuts" y "Hit It From the Back".

Imagine Dragons interpretó su nuevo sencillo "Enemy", junto con el rapero y artista nominado al Grammy, la estrella emergente británica JID Griff hizo su debut en los EMA interpretando "One Night". La cantante noruega de pop indie girl in red hizo su debut en los EMA interpretando su sencillo "Serotonin". Los cabezas de cartel de WorldStage, OneRepublic, interpretaron "Run" en la Plaza de los Héroes de Budapest con un final de fuegos artificiales.

El programa también contó con las apariciones de Rita Ora, la modelo Winnie Harlow, Ryan Tedder de OneRepublic, la estrella de la WWE Drew McIntyre, Olly Alexander (Years & Years), el DJ y productor Joel Corry y el cantante brasileño Manu Gavassi.

Por primera vez, los ganadores del premio MTV EMA Generation Change Award fueron reconocidos durante el programa principal de los EMA. Los homenajeados de este año son cinco jóvenes que luchan contra las políticas anti-LGBTQ +. La actriz y presentadora de programas de entrevistas Drew Barrymore honró a los destinatarios en una pieza grabada en la que habló sobre la igualdad. El premio MTV EMA Generation Change Award es parte de una asociación ampliada entre MTV Entertainment (MTVE), una división de ViacomCBS, y All Out, un grupo líder mundial de defensa LGBTQ + y parte de la iniciativa Content for Change de ViacomCBS.

El evento se transmitió por MTV en 180 países.

Aquí está la lista completa de los ganadores de los MTV EMA 2021:

Mejor Artista

Doja Cat

GANADOR: Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor pop

GANADOR : BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Mejor Canción

Doja Cat con SZA - "Kiss Me More"

GANADOR: Ed Sheeran - "Bad Habits"

Justin Bieber - "Peaches" con Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)"

Olivia Rodrigo - " licencia de conducir "

The Kid LAROI & Justin Bieber -" Stay "

Mejor video

Doja Cat con SZA - "Kiss Me More"

Ed Sheeran - "Bad Habits"

Justin Bieber - "Peaches" con Daniel Caesar, Giveon

GANADOR: Lil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)"

Normani con Cardi B - "Lado salvaje"

Taylor Swift - "sauce"

Mejor colaboración

Black Eyed Peas, Shakira - "Girl Like Me"

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) - "Leave the Door Open"

GANADOR: Doja Cat con SZA - "Kiss Me More"

Lil Nas X, Jack Harlow - " Industry Baby ”

The Kid LAROI & Justin Bieber -“ Stay ”

The Weeknd & Ariana Grande -“ Save Your Tears ”(Remix)

Mejor Nuevo

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

GANADOR: Saweetie

The Kid LAROI

Mejor electrónica

Calvin Harris

GANADOR: David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Mejor Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

GANADOR: Måneskin

The Killers

Mejor alternativa

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

Willow

GANADOR: YUNGBLUD

Mejor Latino

Bad Bunny

J. Balvin

GANADOR: Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Mejor Hip Hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

GANADOR: Nicki Minaj

GANADOR de K-Pop : BTS

Lisa

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

Twice

GANADOR DE GRUPO : BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Mejor Push

24K Goldn

Fousheé

chica en rojo

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

GANADOR: Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Mayores fans

Ariana Grande

Blackpink

GANADOR: BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Video for Good

GANADOR: Billie Eilish - "Your Power"

Demi Lovato - "Dancing With the Devil"

chica vestida de rojo - "Serotonin"

HER - "Fight for You"

Harry Styles - "Trata a la gente con amabilidad"

Lil Nas X - "Montero (Llámame por tu nombre) "

Premio MTV EMA Generation Change

(todos ganadores del premio)

Amir Ashour (Irak)

Matthew Blaise (Nigeria)

Sage Dolan-Sandrino (EE. UU.)

Erika Hilton (Brasil)

Viktória Radványi (Hungría)

