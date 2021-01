BTS vivió un 2020 DIFÍCIL por la pandemia de COVID-19 y pese a eso triunfó

Los desafíos se sintieron en Billboard Korea, con la difícil decisión de eliminar Hip-hop Live tomada un día antes del evento, programado para el 31 de enero, tenemos los detalles en La Verdad Noticias.

La distancia social entre la audiencia y los músicos aún se mantiene a medida que el calendario avanza hacia 2021.

A medida que el aislamiento no deseado se prolongó, más músicos buscaron saciar su sed musical a su manera haciendo más música, actuando en vivo en las redes sociales e interactuando constantemente con sus miembros. aficionados a través de medios virtuales.

BTS arrasó en los Billboard Korea 2020

BTS

Para los fanáticos de la música, la música en 2020 fue como una familia a la que no puedes visitar y un amigo al que extrañan mucho.

Según una investigación de Korea Broadcast Advertising Corporation, vimos un aumento significativo en el uso del servicio de transmisión (33% en video y 32% en música) durante el año, lo que nos dice cuánto dependemos de la música.

Billboard Korea miró hacia atrás en la lista Billboard K-Pop 100 de 52 semanas y eligió parte de la música que nos brindó alivio durante este momento difícil.

La popularidad de "METEOR" de CHANGMO, que alcanzó su punto máximo a finales de 2019, continuó en 2020. "Start Over", una banda sonora de la popular serie de televisión Itaewon Class, definitivamente ayudó a muchos de nosotros a comenzar el nuevo año con un comienzo emocionante.

En la primavera, "Any Song" de Zico aumentó la diversión de los desafíos de TikTok, mientras que otros se encontraron con un montón de "viejos pero buenos" de la lista de reproducción del hospital.

El verano transcurrió sin vacaciones reales, pero nos llevaron a una gira retro con SSAK3 y Refund Sisters. La emocionante noticia de que "Dynamite" hizo historia cuando alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 fue como un oasis en el desierto lleno de pandemias de 2020.

Además de BTS, muchos otros artistas de K-Pop se abrieron camino en el mercado global este año, incluidos BTS, Seventeen, NCT127, IZ * ONE, Twice, BLACKPINK y Monsta X.

Algunos podrían pedir un "reembolso" en el año 2020, pero el año también estuvo lleno de recuerdos y grabaciones notables. Aquí está el resumen de Billboard Korea sobre los discos que nos llamaron la atención en un año como ningún otro.

IU

Hay canciones que llaman tanto la atención como los números 1 cuando el Billboard K-Pop 100 sale todos los martes; estas son las canciones que mantienen sólidamente sus posiciones en la lista sin importar qué. IU y Paul Kim son los artistas que lanzaron tales canciones y se jactaban de su popularidad constante.

El Billboard K-Pop 100 se emite un total de 52 veces al año (52 semanas) e IU ha tenido tres de sus canciones, "Love poem" (alcanzó el puesto número 8), "Blueming" (alcanzó el puesto número 3). y "Through the Night" (alcanzó el puesto 22), en la lista de todas esas semanas.

Tener una canción en la lista durante todo un año es algo que sucede ocasionalmente, pero registrar tres canciones durante 52 semanas es definitivamente un evento raro.

De hecho, Paul Kim habría disfrutado de la misma gloria que IU, pero su "So Long" se registró en la última semana de diciembre, lo que lo dejó con solo dos canciones, "Every day, Every Moment" y "Me After You", en la tabla durante 52 semanas completas.

Es especialmente digno de mención que "Todos los días, cada momento", una banda sonora de una serie de televisión ¿Deberiamos besarnos primero ?, todavía se encuentra entre los 50 primeros en la actualidad, unos dos años después de que terminó el programa.

Si bien los programas de televisión generalmente ayudan a poner a los artistas en el mapa, este es el caso contrario, donde el programa se recuerda mucho más tiempo de lo habitual gracias al artista.

Canciones en listas de 52 semanas en 2020

IU "Poema de amor", "Blueming", "A través de la noche", Paul Kim "Todos los días, cada momento", "Me After You" AKMU "¿Cómo puedo amar la angustia, tú eres el que amo"

Beom June Jang "Tu aroma a champú en las flores"

BTS "Boy With Luv"

TAEYEON "Four Seasons"

Red Velvet "PSYCHO"

Noel "Late Night"

Yerin Baek "CUADRADO (2017)"

MAKTUB "A TI MI LUZ"

BTS

El No. 1 más largo en el Billboard K-Pop 100 es para "Dynamite" de BTS. La banda de chicos mantuvo su reinado con la canción durante 17 semanas consecutivas, incluida la última semana de 2020 (la lista data del 26 de diciembre).

La canción también alcanzó el No. 1 en el Billboard Hot 100, en el Global 200 y el Global Excl. U.S. 200. El éxito de BTS no se detiene aquí.

"On", extraído de MAP OF THE SOUL: 7, lanzado en febrero, fue un éxito. Con este disco, BTS tiene la mayor cantidad de canciones No. 1 (2 canciones) así como la canción No. 1 más larga (20 semanas).

Si no fuera por el éxito de "Dynamite" en la segunda mitad de 2020, el título de "Mejor Canción" habría sido para IU y ZICO. Ambos permanecieron en el número uno durante seis semanas: IU con "eight" y Suga como artista destacado y ZICO con "Any Song".

Un total de 11 canciones llegaron a la cima este año y todas todavía permanecen en la lista.

Canciones No. 1 de 2020

BTS "Dynamite" (17 semanas)

IU "eight (con SUGA de BTS)" (6 semanas)

ZICO "Cualquier canción" (6 semanas)

SSAK3 "Beach Again" (5 semanas)

Gaho "Empezar de nuevo" (4 semanas)

BLACKPINK "Cómo te gusta eso" (4 semanas)

BTS "ON" (3 semanas)

CHO JUNG SEOK "Aloha" (3 semanas)

Ch

angmo "METEOR" (2 semanas)

Bloo "Downtown Baby" (1 semana)

OH MY GIRL "Nonstop" (1 semana)

OH MI NIÑA

Most Top 10, como sugiere, se refiere a canciones que han llegado al top 10 en la mayoría de las ocasiones. De alguna manera, es más desafiante que ser el número uno en la lista, ya que la canción tendría que ser constantemente popular.

Y la canción que hizo el corte es "Dolphin" de OH MY GIRL, que se ubicó dentro del Top 10 durante 21 semanas. Una de las pistas del álbum NONSTOP, lanzado el 27 de abril, "Dolphin" debutó en el puesto 42 en la lista con fecha del 2 de mayo y subió al puesto 9 la semana siguiente.

Según los expertos en listas de Billboard Korea, "las canciones con pequeñas fluctuaciones tienen más probabilidades de permanecer en la lista por más tiempo que las que alcanzan el número 1", y "el hecho de que la canción principal de OH MY GIRL No. 1 'Nonstop' esté actualmente en una clasificación más baja que “Dolphin” refleja muy bien este patrón ”.

La siguiente canción Most Top 10 es "Maria" de Hwasa con un récord de 19 semanas consecutivas después de debutar en el puesto 23 (en la lista del 4 de julio). Es desafortunado encontrarse con un aluvión de golpes.

Primero perdió con "How You Like That" de BLACKPINK y luego con SSAK3 durante cinco semanas. Después de mostrar una tendencia a la baja, encontró un segundo viento y finalmente alcanzó el número 2 detrás de "Dynamite" de BTS.

Aunque nunca llegó a ser el mejor, "María" demostró ser un gran éxito al estar en el top 10 durante 19 semanas seguidas.

Zico

No todos los números 1 son iguales. Tenemos canciones que poco a poco se abrieron camino hasta la cima, las que volaron directamente a la cima, y canciones que solo disfrutaron brevemente de la corona; cada líder tiene una historia diferente basada en cómo llegó a la cima y durante cuánto tiempo. Se puede decir que "Any Song" de Zico fue bastante especial en ese sentido.

Subió al número uno inmediatamente después del lanzamiento (en la lista con fecha del 18 de enero), convirtiéndola en la única canción que debuta en el número uno este año. ("Dynamite" de BTS entró en la lista en el n. ° 51 y luego subió al n. ° 1) Es un éxito notable dado que fue la semana en la que otros grandes éxitos como "Here I Am Again" de Yerin Baek, "Dear Me" de Taeyeon , y se presentaron "BLACK SWAN" de BTS.

Lo que es aún más notable fue que se mantuvo en la cima durante seis semanas en medio de estos poderosos exitos.

Mientras tanto, hay algunas canciones que tuvieron la mala suerte de perderse un debut No. 1: "FIESTA" de IZ * ONE, "Lovesick Girls" de BLACKPINK, "DON'T TOUCH ME" de Return Sisters y "Life Goes On" de BTS. ”.

Vimos una ola de nuevos grupos de K-Pop que dieron sus primeros pasos en la industria, incluido TREASURE, el nuevo acto más importante de YG Entertainment en cuatro años y aespa, el grupo femenino más nuevo de SM en seis años, después de Red Velvet. Plan A Entertainment también presentó un nuevo grupo de chicas, Weekly, por primera vez en nueve años después de Apink.

La creadora de éxitos Black Eyed Pilseung (Choi Kyu-sung y Radod) se unió a la fuerza y lanzó un grupo de chicas llamado STAYC. También calificaron una mención a woo! Ah !, SECRET NUMBER, CRAVITY, P1Harmony, DRIPPIN, ENHYPEN y, por supuesto, Pengsoo, quien lanzó “This is Pengsoo” con la esperanza de llegar a la lista de Billboard.

Entonces, ¿cómo les fue a todos estos nuevos artistas este año? aespa, STAYC, Pengsoo, CRAVITY y Kyoungseo entraron con éxito en el Billboard K-Pop 100 con aespa debutando en el puesto 33, la posición más alta que cualquier artista nuevo clasificado durante el año. La canción de debut de aespa también ocupó el puesto 100 en el Billboard Global 200 solo tres días después de su lanzamiento, registrando la posición más alta entre las canciones de debut de artistas de K-Pop, lo que demuestra el interés mundial en el nuevo grupo.

Mientras tanto, “SO BAD” de STAYC debutó en el n. ° 90 en el Billboard K-Pop 100 y permaneció en la lista durante cuatro semanas, mostrando una popularidad constante. Pengsoo debutó en el puesto 37 y duró dos semanas en la lista, mientras que "Flame" de CRAVITY apareció durante una semana en la lista en el puesto 97. Kyoungseo, la única solista femenina que debutó este año, lanzó un remake de "Shiny Stars" de Kiroy Y y entró en la lista en el puesto 54.

Clase Itawon

Un dato interesante sobre la lista de K-Pop es que muchas de las canciones mejor clasificadas son bandas sonoras de series de televisión populares.

Entre estos se incluyen Itaewon Class, Crash Landing on You y Hospital Playlist, que ingresaron a la lista por primera vez. "So Long" del Hotel del Luna, "Your Shampoo Scent In The Flowers" de Melo Is My Nature, "¿Deberíamos besarnos primero?" "Every day, Every Moment" y Guardian: The Lonely and Great God "Iré a ti como la primera nevada ”, todos siguen siendo populares incluso después de que terminaron los espectáculos.

Itaewon Class y Hospital Playlist son los más exitosos del grupo. Itaewon Class trazó seis canciones, incluidas "Start Over" de Gaho, "Someday, The Boy" de Kim Feel y "Diamond" de Ha Hyun-woo. Doce canciones de Hospital Playlist se abrieron camino en la lista, incluida "Lonely Night" de Kwon Jin-ah, "Preséntame una buena persona" de Joy y "Aloha" de Jo Jung-suk.

La banda sonora de mayor éxito es "Start Over", que se mantuvo en el número uno durante cuatro semanas.

A "Aloha" no le fue nada mal liderar la lista durante tres semanas. Hospital Playlist registró la mayor cantidad de canciones y fue bien recibido por oyentes de todas las edades por sus remakes de éxitos populares de los 90.

Bloo

Ver algunas de las canciones antiguas hacer su mayor "regreso" en la lista definitivamente agregó más diversión. Remakes de "Gang" de Rain, "I Knew I Love" de Shin Hyo-bum y "In Summer" de DEUX confían en los originales de vuelta al centro de atención, mientras que otros éxitos antiguos llamaron la atención con los regresos de los artistas.

El LP más reciente de Im Chang-jung, Love no debería ser duro contigo, impulsó muchos de sus éxitos (“Love Again”, “Soju Hanjan”, “The Love I Committed”, “Nunca ha habido un día en que no te haya amado. ”) Y le valió la oportunidad de aparecer en Hidden Singer6, lo que también ayudó con el ranking. El mayor beneficiario de un programa de televisión tiene que ser "Downtown Baby" de Bloo.

Cuando Lee Hyori cantó su canción en Hangout with Yoo ?, creó sensación y eventualmente vio la canción debutar en el número 6 el 20 de junio. La semana que viene fui al número 1. Fue la única canción de "regreso" que logró un No. 1, y se mantuvo en el top 10 durante ocho semanas, lo que la convirtió en la mejor canción de "regreso" del año.

"Old Song" de Standing Egg también ha asegurado su posición en el top 20, gracias al Centro de llamadas románticas de TV Chosun, donde Lim Young-woong hizo una versión de la canción. Después de la transmisión del programa, la versión original de Standing Egg debutó en el número 90 (en la lista con fecha del 15 de agosto). Además, "The Wind

Blows" de Lee Sora, lanzado en 2004, hizo su primera aparición en la lista en 16 años después de que la canción apareciera en Hidden Singer 6, mientras que Sugar Man ayudó a que los éxitos de SeeYa de hace 14 años regresaran a la lista.

Canciones de regreso de 2020

Bloo "Downtown Baby"

LLUVIA "GANG"

Lim ChangJung "Love Again", "Soju Hanjan", "El amor que me comprometo", "Nunca ha habido un día en que no te haya amado"

SeeYa "Lovely Sweet Heart", "Scent of a Woman", "Crazy Love Song"

Shin Hyo Bum, "Sabía que amo"

DÍA 6 "Eras hermosa"

Lee Sora "El viento sopla"

Deux "en verano"

Huevo de pie "Canción vieja".

