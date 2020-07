BTS vende 45 mil copias de su nuevo álbum "Journey" el día del lanzamiento

bts nuevo album ventas

"Map of the Soul: 7 - The Journey", el nuevo álbum japonés de la banda de K-pop BTS, vendió casi 450 mil copias en su día de lanzamiento, convirtiéndose en el récord de mayor movimiento en Japón en términos de ventas de primer día, según la agencia del grupo jueves.

Según Big Hit Entertainment, "Journey", el cuarto álbum de estudio en japonés de BTS lanzado el miércoles, envió 447 mil 869 copias en 24 horas al país vecino.

El álbum debutó en el número 1 en la lista diaria de álbumes de Oricon, el principal rastreador de ventas de música de Japón.

Según Big Hit, el álbum se convirtió en el álbum de mayor movimiento en Japón en términos de envíos de primer día entre artistas japoneses e internacionales.

Las ventas del primer día de "Journey" se duplicaron con creces con los 188 mil envíos logrados con "Face Yourself", el tercer álbum de estudio japonés de BTS, lanzado en abril de 2018.

El nuevo álbum de la banda ha vendido más de 400 mil copias el día de su lanzamiento

Una foto de archivo promocional del grupo K-pop BTS para el mercado japonés proporcionada por Big Hit Entertainment.

Álbum número uno en 81 países

"Journey" también alcanzó el número 1 en la lista de álbumes iTunes de Apple en 81 países y regiones, incluidos Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña e India. "Your Eyes Tell", una canción del álbum escrito por el miembro Jungkook, subió a la cima de las listas de canciones principales de iTunes en 93 países y regiones.

El álbum de 13 pistas incluye canciones japonesas originales, como "Stay Gold" y "Your Eyes Tell", y las versiones japonesas de las canciones anteriores del grupo en coreano de "ON", Boy With Luv "y" Fake Love ".

"Map of the Soul: 7", el álbum coreano del septeto lanzado en febrero, vendió 429,009 copias en Japón durante el primer semestre de 2020 para convertirse en el récord más vendido durante el período.

El acto K-pop fue el primer artista internacional en encabezar la lista de ventas de álbumes de Oricon para el período enero-junio después de Michael Jackson con "Thriller" en 1984.