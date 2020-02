BTS vació el metro de Nueva York ¡Son fantásticos!

BTS se ha colocado como una de las mejores bandas de K-pop en el mundo, por ello recientemente han realizado algo que ninguna banda había logrado en el área del metro de Nueva York.

Y es que quien más que BTS podría lograr que el metro de Nueva York esté completamente vacío y a su disposición para viajar con toda comodidad, pues sí, lo hicieron los chicos de BTS.

BTS dejó vacío el metro de Nueva York

Pero no lo han hecho solos, pues el responsable de lograr la hazaña fue Jimmy Fallon, quien tuvo a la banda de K-Pop como invitada especial en The Tonight Show, que se grabó en uno de los sitios más icónicos de la ciudad de Nueva York.

La banda integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook subieron al metro junto al conductor y, aunque generalmente está repleto de gente, estuvo vacío para que jugaran una serie de dinámicas en el “Subway Olympics”, que incluyó retas de baile mientras el tren estaba en circulación.

En el programa Jimmy Fallon bromeó con los chicos: “Es la primera vez que los neoyorquinos se han emocionado tanto de ver a siete chicos subirse en un metro lleno”.

Pero eso no fue todo, pues BTS también interpretó “On”, de su nuevo álbum “Map of the Soul: 7” en la parte principal de la estación Grand Central, zona que suele tener a cientos de personas esperando a tomar su tren pero que, en esta ocasión, tuvo un acceso limitado para los integrantes del grupo, su equipo y el de Jimmy Fallon.

No queda duda de que la presentación de BTS, fue totalmente espectacular como todo lo que hacen los idols, deleitandos con sus voces y sus pasos de baile que a más de uno le roba los suspiros.

Cabe mencionar que el grupo BTS se encuentra promocionando su disco, el cual lleva cuatro días de haber salido a la luz y según Forbes, ya es uno de los más vendidos del 2020.

