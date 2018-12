BTS triunfa en los MMA 2018 y los ARMY demuestran su poder (FOTOS)

Me siento como una madre orgullosa de sus hijos.

Enserio no se como es que personas que ni siquiera están a mi alcance puedan hacerme sentir tantas cosas en un segundo.

Cada que los veo sonreír y disfrutar de alguna manera me hacen olvidar todas mis preocupaciones.#BTS #MMA2018 pic.twitter.com/4mxW2V28Zj