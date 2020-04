BTS superó nuevo récord de seguidores en Instagram y el ARMY lo celebra

BTS sorprendió al ARMY con llegar a más de 24 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, misma que no es muy activa por el grupo de K-Pop pero no por ello su fandom la pasa por alto y fue una de las razones por las que se volvieron tendencia en redes sociales.

El famoso grupo de los Bangtan Boys acostumbra comunicarse con sus fans mediante plataformas como Weverse, V-Live y sobre todo su cuenta oficial de Twitter, pues Instagram almacena toda la promoción de sus comebacks, al igual que un sorprendente diseño para que conozcas cada álbum de BTS.

La enorme suma de 21 millones de seguidores en Instagram tan solo llegó a finales del 2019, así que el ARMY se encuentra emocionado por la popularidad en crecimiento de sus idols favoritos durante los primeros meses del 2020; ya que la boyband que es representada por la agencia Big Hit Entertainment, debutó hace siete años en el 2013.

El récord de BTS en Instagram

Los chicos de BTS se encuentran saludables durante esta pandemia por Coronavirus, no han olvidado agradecer a su comunidad de fanáticos a través de sus redes sociales y se mantienen activos en estas plataformas virtuales para seguir lanzando más de su música, pues el Map Of The Soul Tour ha tenido que suspenderse hasta nuevo aviso.

Te puede interesar: BTS haciendo ASMR es lo más divertido que verás hoy

Situación que ha tenido al ARMY un poco desanimado pero gracias al nuevo contenido que publicó BTS tanto en YouTube como especiales televisivos por medio de streaming, han podido sobrellevar esta cuarentena mundial con más actitud positiva y a la espera de volver a ver a los famosos cantantes de K-Pop.