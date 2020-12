BTS supera el RÉCORD de PSY en Billboard Hot 100

BTS no para y sigue rompiendo récords antes de finalizar el 2020; ahora los famosos chicos de K-Pop lograron alcanzar el récord de Psy quien llegó a los Billboard Hot 100 con “Gangnam Style”.

Los idols de BigHit no imaginaron el alcance que tendría su primera canción en inglés. Como un regalo para ARMY, Bangtan decidió probar un estilo nuevo y se inspiró en la música retro y la década de los 90 para poner a bailar a todos con una explosión musical llamada “Dynamite”, la cual marcó una nueva marca en su carrera.

Billboard dio a conocer su chart Hot 100 semanal y BTS volvió a posicionarse dentro del top 10 gracias al stream, ventas y transmisiones que han recibido los idols por parte de ARMY. Life Goes On, su nueva canción, lideró nuevamente la lista de ventas en el ranking global. Estas cifras le conceden al grupo K-pop un nuevo récord en su carrera.

De acuerdo con información que tenemos en La Verdad Noticias, esto podría ser un buen augurio para Bangtan, quien competirá en 2021 por el GRAMMY a “Mejor Performance Dúo o Grupo” con Dynamite, canción que alcanzó el éxito lanzado en 2012 por un artista coreano.

Psy y los idols se han calificado como los artistas coreanos más populares en Estados Unidos.

BTS tiene el apoyo de sus fans y eso los ha llevado muy lejos

Fama de BTS desfalca a PSY

La canción retro de Bangtan se posicionó en el top 10 de Billboard Hot 100, esta es su semana 11 en aparecer en el chart de manera consecutiva, al igual que la hazaña que logró Psy en solitario.

El grupo K-pop también sumó 15 semanas sin salir del listado general de Billboard, logros que se suman al #1 de Life Goes On de “BE” como la primera canción surcoreana en lograrlo. ARMY compartió sus mensajes de felicitación y apoyo a los chicos a través de las redes sociales, pues su popularidad no conoce límites.

Se espera que BTS siga sumando triunfos antes de finalizar el 2020, con galas como The Fact Music Awards y los Gaon Awards, además de los Golden Disk Awards a inicios de año.

TE PUEDE INTERESAR:BTS: ¿Cuál es su MAYOR motivación Así lo revelaron al ARMY

Los chicos de BTS se colocaron en las listas anuales de música gracias a "Dynamite", considerada una de las mejores canciones del 2020.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.