BTS sorprende con un VLive para celebrar el cumpleaños de Suga

BTS no dejó de promocionar su nuevo álbum de estudio Map of the Soul: 7, esto a pesar de la amenaza por Coronavirus en su país, lo que ocasionó que se cancelan los eventos culturales y realicen ruedas de prensa sin gente presente, así que los idols sorprendieron con un VLive al ARMY para organizar el cumpleaños de Suga.

Todo con tal de aliviar la soledad que se puede sentir por la contingencia médica contra el Coronavirus en Corea del Sur, como las actividades programadas d BTS antes de la alerta roja, así que los idols expresaron lo mucho que extrañan a su fandom y con ello aprovecharon hablar con ellos en un VLive “transmisión en vivo”.

Estos VLive no han sido frecuentes desde el estreno de Map of the Soul:7, pues BTS ha estado ocupado promocionando su nueva música en los Estados Unidos en gran cantidad de eventos, programas de televisión y el lanzamiento de sus videoclips o videos musicales en YouTube.

EL VLive de BTS

“2 días antes del cumpleaños de Min Suga”, es el título con el que dio inicio el VLive de BTS, al igual de ser una fecha especial para los idols, pues el número 7 es el que representa al nuevo álbum de estudio, ellos quisieron saludar a sus fans tras un largo periodo de tiempo de no poder transmitir en vivo, pues extrañan verlas en los eventos y escuchar sus mensajes de apoyo.

Tras contar un poco sobre el proceso de grabación para el videoclip “ON”, los chicos de BTS le cantaron feliz cumpleaños a Suga y revelaron que lo celebraran yendo a comer juntos, Suga comentó sentirse agradecido por todo el apoyo del fandom y tener a su familia en Seúl, así que también podrá celebrarlo con sus seres queridos.