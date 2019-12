BTS sorprende al Army Latino cantando en español ¡Feliz navidad!

Los chicos de BTS son una de las bandas surcoreanas más populares del momento, y es que los bangtan boys se han hecho de un fandom enorme a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica, donde la comunidad de army se hace cada vez más grande.

Los Army de Latinoamérica sueñan con que los chicos de Bts se fijen más en esta parte del mundo, pero ¡Oh sorpresa! Parece que ya lo hicieron, pues BTS le dio un gran regalo a todas sus fans latinas cantando en español.

Jin y J-hope se volvieron tendencia mundial, después de que se difundiera un audio donde se encuentran cantando el villancico "feliz Navidad", un clásico de la música navideña en Latinoamérica, y que comenzó a rondar incluso antes de que se transmitiera el evento.Al transmitirse el evento SBS Gayo Daejeon 2019, finalmente se vio a estos dos integrantes de BTS cantando dicho villancico, en un escenario llenó de alegría, y donde el público disfrutó de la banda más esperada.

Las fans latinoamericanas murieron de amor al escuchar sus voces pronunciando palabras en español, pero sobre todo al verlos cantar y bailar en una fecha tan especial.

Otras de las canciones que se escucharon en el evento fueron "jingle bells Rock" "Santa Claus is coming to Town" y "oh Holly night", esto como un regalo para las Army Quienes no podían pasar estas festividades navideñas sin escuchar a Los chicos de BTS interpretando algunos clásicos navideños.

La gala se llevó a cabo a las 5:30 p.m hora surcoreana de este 25 de diciembre, y el Army ha asegurado que esté sido uno de los mejores regalos de Navidad que pudieron haber recibido. En el evento no sólo cantó BTS sino que también se reunieron otras estrellas del K-pop para cantar en el evento.

El video de Jin y J-Hope se mantiene como tendencia número 1 en Youtube, pues no cabe duda que escuchar a los sur coreanos cantando en español ha sido un gran regalo.

