¡BTS sigue rompiéndola! “Life Goes On” logra el número 1 en Billboard Hot 100

"Life Goes On" de BTS se eleva a la lista de canciones Billboard Hot 100 y ocupa el puesto número uno. La canción es el tercer Hot 100 No. 1 del septeto surcoreano, todo en un lapso de tres meses, después de "Dynamite" y Jawsh 685 y "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" de Jason Derulo, el último de los cuales lideró con la ayuda de Remixes de BTS.

"Life Goes On" es también el primer Hot 100 No. 1 en los 62 años de historia de la lista cantada predominantemente en coreano.

El Hot 100 combina transmisión de todos los géneros de EE. UU. (Audio oficial y video oficial), transmisión de radio y datos de ventas. Todas las listas (con fecha del 5 de diciembre) se actualizarán en Billboard.com el 1 de diciembre.

Aquí hay una mirada más profunda a la coronación de "Life Goes On", lanzado el 20 de noviembre en BigHit Entertainment / Columbia Records como parte del nuevo álbum de BTS, Be, que se estrena en el número 1 de la lista Billboard 200. La canción ocupa el puesto número 1114 en la historia del Hot 100 de Billboard.

Streams, ventas y airplay: "Life Goes On" atrajo 14,9 millones de streams en Estados Unidos y vendió 150.000 en la semana que finalizó el 26 de noviembre, según Nielsen Music / MRC Data. También obtuvo 410,000 impresiones de audiencia de transmisión de radio en la semana que terminó el 29 de noviembre (con KJYO Oklahoma City, Oklahoma, el único reportero en reproducirlo en tiempos de dos dígitos: 13).

La pista debuta en el número 1 en la lista de ventas de canciones digitales y en el número 14 en Streaming Songs.

(Desglosando las ventas de la primera semana de la canción, vendió más de 129.000 descargas digitales y 20.000 sencillos físicos. La descarga digital tuvo un precio de oferta de 69 centavos, mientras que un sencillo en cassette se vendió por 6,98 dólares y un sencillo de vinilo por 7,98 dólares).

"Life Goes On" es el tercer Hot 100 No. 1 de BTS, todo en un lapso de tres meses. Su lanzamiento en la cima de la lista con fecha del 5 de diciembre sigue a "Dynamite", que comenzó en la cima de la encuesta del 5 de septiembre y lideró durante tres semanas en total, y "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" de Jawsh 685 y Jason Derulo, que ayudó by BTS remixes, encabezó la lista del 17 de octubre.

Cubriendo un lapso de exactamente tres meses (gráficos con fecha del 5 de septiembre al 5 de diciembre), BTS obtiene la acumulación más rápida de tres Hot 100 No. 1 en más de 42 años.

BTS ha conseguido sus primeros tres No. 1 más rápidamente que cualquier artista desde The Beatles, cuyos primeros tres líderes, "I Want to Hold Your Hand", "She Loves You" y "Can't Buy Me Love", alcanzaron el No. 1 en un lapso de solo dos meses y tres días (del 1 de febrero al 4 de abril de 1964).

BTS es el segundo acto con tres Hot 100 No. 1 en 2020, después de Ariana Grande, quien ha liderado con "Stuck With U" (con Bieber; 23 de mayo); "Rain on Me" (con Lady Gaga; 6 de junio); y "Positions" (7 de noviembre).

BTS es el primer acto de más de dos miembros con tres canciones para pasar sus primeras semanas cada uno en el No. 1 en el mismo año desde que, nuevamente, el trío Bee Gees, quien envió tres hits al No. 1 en 1979: "Too Much Heaven "," Tragedy "y" Love You Inside Out ".

BTS es el primer dúo o grupo con dos debuts No. 1 Hot 100, ya que "Life Goes On" sigue a "Dynamite" en su estreno en la cumbre.

"Life Goes On" es el sencillo número 46 en general que comienza en el número 1 en el Hot 100. Es el undécimo en hacerlo en 2020 (todo desde abril), casi el triple del récord anterior de la mayor cantidad en un solo año, ya que cuatro canciones ingresaron en el No. 1 tanto en 1995 como en 2018.

"Life Goes On" es la primera canción cantada en un idioma que no es el inglés que se abre en la cima del Hot 100. El tema es primer Hot 100 No. 1 en la historia cantado predominantemente en coreano, además es el primer No. 1 cantado principalmente en un idioma que no sea el inglés desde "Despacito" predominantemente en español de Luis Fonsi y Daddy Yankee (con Bieber), que reinó durante 16 semanas en 2017.

Antes de "Despacito", ninguna canción de ese tipo había encabezado el Hot 100 desde "Macarena (Bayside Boys Mix)" de Los Del Rio, que gobernó durante 14 semanas en 1996. Antes de eso, Los Lobos -portada en idioma de "La Bamba" de Ritchie Valens dirigida en 1987.

¿Qué ocurrió con Dynamite de BTS?

Se informó a La Verdad Noticias que, "Dynamite" vuelve al top 5, en el álbum Be de BTS, rebota del No. 14 al No. 3 en el Hot 100. Entre los actos de más de dos miembros, BTS es el primero en reclamar dos lugares en los tres primeros, o cinco primeros del Hot 100, simultáneamente desde The Black Eyed Peas, que se duplicó durante cinco semanas en junio-julio de 2009 con "Boom Boom Pow" y "I Gotta Feeling".

