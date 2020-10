¡BTS sigue ROMPIENDOLA! Registra la semana 12 en la cima de Billboard Artist 100

BTS sigue teniendo un éxito impresionante, pues registró su duodécima semana total en el puesto No. 1 en la lista Billboard Artist 100 (fechada el 31 de octubre), gracias a una serie de entradas en las listas Billboard 200 y Billboard Hot 100.

La canción de la banda surcoreana de BTS y estrella del Hot 100 de Billboard, "Dynamite", ocupa el séptimo lugar, con 33,4 millones de impresiones de audiencia de radio, 12,3 millones de transmisiones en EE. UU. Y 25.000 descargas vendidas, según Nielsen Music / MRC Data.

En el Billboard 200, Skool Luv Affair de 2014, recientemente reeditado, debuta en el puesto 12 con 28.000 unidades de álbumes equivalentes, mientras que Map of the Soul: 7 y Love Yourself: Answer se ubican en los números 54 y 121, respectivamente.

BTS ocupa el puesto número uno en la Lista de Billboard con “Dynamite”

Con su duodécima semana en el No. 1, BTS extiende su récord de la mayor cantidad de semanas pasadas en el No. 1 en la lista de dúos/ grupos, noticia que sin duda alegra al ARMY. La banda también empata a Justin Bieber y Ed Sheeran durante la sexta mayor cantidad de semanas en la cumbre, que data del inicio de la lista en 2014.

La mayor cantidad de semanas que han ocupado el No. 1 los artistas

41, Taylor Swift

31, Drake

20, The Weeknd

14, Post Malone

13, Ariana Grande

12, BTS

12, Justin Bieber

12, Ed Sheeran

10, Adele

10, Billie Eilish

Artist 100 mide la actividad del artista a través de métricas clave de consumo de música, combinando ventas de álbumes y pistas, transmisión de radio, transmisión e interacción de los fanáticos de las redes sociales para proporcionar una clasificación semanal multidimensional de la popularidad del artista.

