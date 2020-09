BTS se une al remix de 'Savage Love' de Jason Derulo y Jawsh 685 ¡Chécalo aquí!

BTS se une al remix de 'Savage Love' de Jason Derulo y Jawsh 685 ¡Checalo aquí!

BTS acudió a las redes sociales este lunes 28 de septiembre para anunciar que se unirán a Jason Derulo y Jawsh 685 en su próximo remix "Savage Love (Laxed - Siren Beat)".

Los idols de BTS hicieron una publicación en la que se podía leer: "#SavageLoveRemix This Friday @ Jawsh_685 x @jasonderulo x #BTS", fue de esta manera que compartieron la noticia y un video donde primero se muestra a tres de los idols interpretando el baile de TikTok viral de la pista, agitando los brazos a través de la pantalla dividida.

En el clip, se ve a numerosos miembros de BTS usando cubrebocas mientras hacen su coreografía.

BTS hará una colaboración con Jason Derulo y Jawsh 685

Producido por el productor musical de Nueva Zelanda, el éxito con tintes de dancehall fue lanzado originalmente en junio luego de una disputa sobre autorizaciones de muestras y Derulo usando el ritmo instrumental del productor sin permiso en su versión de la canción.

Hasta ahora, la colaboración, que dieron a conocer como "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" después de trabajar en los problemas legales, ha alcanzado el puesto número 7 en el Billboard Hot 100.

BTS lanzará su su segundo disco del 2020

Mientras tanto, BTS se lanza al remix inmediatamente después de la noticia de que lanzarán su segundo LP de 2020, titulado BE (Deluxe Edition), el 20 de noviembre. Se espera que el álbum incluya su último éxito No. 1 "Dynamite" y siga Map of the Soul: 7.

TE PUEDE INTERESAR: V de BTS a punto de aprender otro idioma ¿Hablará español?

El remix de "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" se lanzará el viernes (2 de octubre). Echa un vistazo al anuncio hecho en redes sociales de BTS, Derulo y Jawsh 685.