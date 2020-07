BTS se convierte en el primer artista con 20 números 1 en los Billboard

La agrupación de K-Pop masculino BTS, nuevamente hace historia en las listas de Billboard. Ahora, por conseguir ser los únicos artistas con tener 20 números 1 en las listas de ventas digitales de canciones a nivel mundial. ¡Enhorabuena ARMY!

BTS consigue un importante récord en Billboard

El fandom ARMY que sigue de cerca a los Bangtan Boys, consiguió igualar por vigésima ocasión un primer lugar de popularidad en las listas de canciones digitales más escuchadas. La boyband ahora lidera su propio récord en Billboard, dentro de la semana que terminó el 4 de julio de 2020.

La nueva canción japonesa de BTS titulada “Stay Gold”, también debutó como número 1 en las ventas digitales mundiales; según información de Soompi. Mientras que su video musical, se encuentra en su propio récord de reproducciones en YouTube con más de 60 millones desde su estreno en 26 de junio.

BTS encabeza la lista de ventas digitales

Las canciones “Fire”, “Blood Sweat & Tears”, “Spring Day”, “Not Today”, “DNA”, “MIC Drop”, “Don’t Leave Me”, “Fake Love”, “IDOL”, “2! 3!”, “Boy With Luv”, “Dream Glow”, “A Brand New Day”, “All Night”, “Heartbeat”, “Lights”, “Make It Right”, “Black Swan” y “ON”, han encabezado las listas de Billboard.

El sencillo “Stay Gold” se convirtió en el número 89 de los Bangtan Boys que llegó al top 10 de la lista Billboard. Si hablamos de los siete integrantes RM, J-Hope, Suga, Jimin, Jin, Taehyung y Jungkook en solitario, notamos que cada uno de ellos ha conseguido superar varios récords de YouTube con sus éxitos en solitario.

Un ejemplo es Suga con su mixtape “D-2”, donde recibió una felicitación directa del gobierno de Corea del Sur por su video musical “Daechwita” y su MV “August D” logró superar las 100 millones de reproducciones en la famosa plataforma musical. ¿Cuál será el nuevo récord de BTS en la lista Billboard?