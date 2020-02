BTS se convierte en OBRA DE ARTE y estará más cerca del ARMY

Antony Gormley es un famoso escultor británico que ha expuesto que la nueva instalación de arte público en el Brooklyn Bridge Park Pier 3 de Nueva York es parte de un nuevo proyecto de los chicos de BTS.

Se trata de "New York Clearing", que se abrió al público el 5 de febrero y permanecerá en exhibición hasta el 27 de marzo, siendo uno de los cinco proyectos específicos del sitio dirigidos por el supergrupo K-pop BTS .

Tambien se ha referido que este proyecto es parte de la promoción del próximo álbum del grupo, Map of the Soul: 7 , que saldrá a la venta en febrero, por lo que el arte también está destinado a servir a un propósito más elevado.

El proyecto tendrá varias entregas en otras ciudades, todas gratuitas y abiertas al público y está destinado a llevar el arte contemporáneo de alto concepto a las masas, todo al servicio de un mensaje de conexión internacional, llamado acertadamente "Connect, BTS".

La vista previa del proyecto se puede ver bajo un cielo gris que combinaba con el tono acerado de la estructura retorcida, el artista Gormley, el director de arte Daehyung Lee y Thomas Arnold de Alta Art Production hablaron sobre el poder del arte para trascender las barreras culturales.

Detalles de esta escultura inspirada por BTS

La escultura es una sola línea de tubos de aluminio en bucle, para ser exactos, 18 kilómetros, en espiral en espacios abiertos, garabatos más grandes que la vida que alcanzan los 50 pies de altura, como una gigantesca planta rodadora de metal, donde los visitantes pueden caminar, alrededor y debajo de la instalación, con los tubos suavemente ondulados bajo presión y contacto.

Gormley expresó la tensión inherente al trabajo: “La estructura no sería posible si estos elementos no se unieran y luego se pusieran bajo tensión; es la flexión lo que le da estructura… Para mí es importante que este sea un trabajo abierto. No tiene piel”.

