BTS sale TRIUNFANTE en los 2019 M2 X Genie Music Awards ¡El ARMY festeja! (VIDEO)

BTS sale TRIUNFANTE en los 2019 M2 X Genie Music Awards

Los chicos de BTS están rompiendo el Twitter luego de que se llevaran los Daesang en el famoso MGMA de este año, pues en total han sumado seis premios en la ceremonia: The Top Perfoming Male Artist, The Genie Music Popularity, The Global Popularity, The Top Male Group, The Top Artist y The M2 Top Video.

Hay que recordar que los siete chicos han juntado 26 Daesang en total, lo que ninguna otra banda ha logrado juntar, pero que han obtenido gracias a su dedicación, pasión y amor por la música.

Recuerdan el primer Daesang de los chicos sus caritas de sorpresa no podian creer lo que estaba pasando

Pero fue el inicio de algo grande hoy hacen historia y todo organicamente

Jin, Jimin, RM, J-Hope, Jungkook, Suga y Taehyung han logrado un récord más pues se han coronado como la banda com más premios de este tipo a nivel mundial.

BTS NO ESTUVO PRESENTE

Hay que destacar que la banda BTS no asistió a la ceremonia del 1ero de agosto; sin embargo, el grupo recibió seis trofeos en total, incluidos dos de los Daesangs (grandes premios) de la noche.

Los dos primeros Daesangs fueron el premio a Top Artist y el premio M2 The Top Content, y también recibieron el premio de Performing Artist Male, el premio de Global Popularity, el premio Genie Music Popularity y el premio a Male Group.

Ante esta gran noticia los chicos de BTS enviaron un video de su discurso de aceptación para algunos de los premios, en donde expresaron su agradecimiento por los dos Daesangs.

AGRADECIMIENTO DE LOS INTEGRANTES

Por un lado se escucha decir a Jungkook: “Hemos recibido el premio Top Artist y el premio M2 The Top Content del 2019 MGMA gracias a nuestro ARMY. Pensamos en estos premios como agradecimiento al amor que nos brindan. Seguiremos adelante usando esta fuerza. ARMY, realmente les agradecemos mucho y los amamos”.

Jin no se quedó atrás y comentó: “Estamos realmente agradecidos con las muchas personas invisibles que trabajan duro para nosotros. Para el personal de Big Hit, Bang Shi Hyuk, y los miembros de BTS a mi lado, quiero decir que estoy realmente agradecido y los amo. ¡Los quiero!”.

Por último el líder la agrupación expresó lo siguiente: “Agradecemos a los fans de todo el mundo que escuchan la música de BTS. Seguiremos transmitiendo nuestro mensaje a través de nuestra música y siendo una buena influencia”.

