BTS rompe sus primeros récords tras el lanzamiento de “BE” ¡OMG!

Tenemos que reconocer que BTS se ha colocado como uno de los grupos de K-Pop más populares y exitosos de la industria musical, pues varias de sus canciones se han posicionado entre las favoritas para millones de personas alrededor del mundo.

Y justamente el día de ayer, estos chicos sorprendieron a toda la ARMY con uno de sus sencillos musicales más esperados de este 2020, “Life Goes On”, el cual pertenece a su nuevo disco musical “BE”.

A tan sólo nueve horas de su estreno, esta canción de BTS comenzó a formar parte de las tendencias en redes sociales, superando sus primeros récords en ventas, reproducciones de YouTube y en charts musicales.

ARMY celebra el éxito de BTS con “BE”

A través de La Verdad Noticias nos enteramos que los chicos de esta boyband surcoreana habían ofrecido una conferencia de prensa donde presentaron los detalles más importantes de su nuevo disco musical “BE”.

ARMY celebra el éxito de BTS con “BE”

No queda duda que el apoyo de la ARMY fue indispensable para el éxito sobre su nuevo sencillo musical “Life Goes On”, el cual desde unos minutos antes de su estreno en vivo, ya contaba con más de 1.7 millones de personas siguiendo la transmisión.

“Life Goes On” rompe récord en YouTube

Entre los primeros récords alcanzados con “BE” estuvo el número de ventas, pues se conoce que BTS logró vender más de 1 millón 900 mil copias en su primer día, posicionándose como la segunda mayor venta de Hanteo (ranking coreano).

Y por si esto fuera poco, el nuevo álbum musical de estos chicos logró apoderarse del Top 10 del chart de iTunes; y por su parte el nuevo videoclip “Life Goes On” ha logrado acumular más de 43 millones de reproducciones en YouTube a tan sólo unas horas de su estreno.

