BTS rompe récord de 4 millones en preventas de “Map of the Soul: 7”

BTS estrena su nuevo álbum de estudio “Map of the soul: 7”, por lo que el fandom llamado ARMY no ha dejado de realizar las compras anticipadas del mismo, esto sin haber conocido la lista completa de canciones y sólo tener una portada conceptual en su momento.

Sin embargo, desde que la playlist completa se reveló, al igual que los recientes videos musicales en Youtube como Black Swan, BTS logró romper un nuevo récord en preventas, esto con información proporcionada por el distribuidor de discos “Dreams Company” y siendo comunicado por la misma agencia Big Hit Entertainment que representa al grupo de K-Pop.

El nuevo récord de BTS

El lunes pasado, BTS superó las 4.02 millones de copias con su nuevo álbum Map of the Soul: 7, lo que significa el mayor pedido anticipado registrado en Corea del Sur y el ARMY en gran parte es el que logró esta gran suma de ventas, por lo que han dejado claro la popularidad de la boyband.

El nuevo álbum de BTS tiene un total de 19 canciones, al igual de incluir el mini álbum “Map of Soul: Persona”, el video musical de ON estrena el 21 de febrero y también es la canción principal del disco. Un dato extra es que este álbum en su formato digital tendrá otra versión de la canción ON, pues será una colaboración con la cantante Sia.

De igual forma, este 25 de febrero los chicos de BTS estarán en el “Carpool Karaoke” con James Corden del “Late Late Show” cantando todo tipo de canciones y el ARMY espera que sean algunas de “Map of the Soul: 7”, al igual que una variedad de éxitos en inglés que los Bangtan Boys han señalado ser sus favoritos.

BIGHIT YA PUBLICÓ LA TRACKLIST DEL NUEVO ÁLBUM!!!



Hay una colaboración de los chicos con SIA que se llama "On", omg.��

Además habrá otro We are Bulletproof: The Eternal.����#MAP_OF_THE__SOUL_7 @BTS_twt pic.twitter.com/12rYKyyC9n — zoe ⁷; �� (@btsprincesX) February 16, 2020

