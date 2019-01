BTS rompe récord al encabezar por 16 semanas consecutivas en Billboard

BST está con todo, por lo en esta ocasión arrasó de nuevo en las listas musicales de Billboard, posicionándose en el imponente número 1 de la lista de álbums mundiales de ránking internacional por 16 semanas consecutivas.

Fue durante la semana del 19 de enero, que la agrupación de K-Pop se posicionó con el álbum "Love Yourself: Answer", en el primer puesto, tras permanecer por 20 semanas en la lista general de Billboard.

Los éxitos para esta agrupación continúan, pues además posicionarse en el irrevocable primer lugar, BTS también ocupa el segundo y tercer lugar de la lista de álbumes mundiales con su mini álbum "Love Yourself: Her" y su álbum "Love Yourself: Tear", respectivamente.

Al posicionarse dentro de los primeros lugares de los álbumes más escuchados a nivel mundial, el grupo de K-Pop supera con estas posiciones a discos como “Don’t Mess Up My Tempo” de EXO, “NAMANANA” de Lay, “Regular-Irregular” de NCT 127 y “RBD (Really Bad Boy)" de Red Velvet.

Sin duda la agrupación continúa cosechando éxitos con su tan vendido álbum.