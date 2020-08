BTS rompe los MTV VMAS: gana a mejor grupo y canción K-Pop

BTS rompe los MTV VMAS

Los premios MTV VMAS 2020 tuvieron une espectacular entrada protagonizada por The Weeknd quien desde una torre en Manhattan, Nueva York cantó Blinding Lights. El evento ha sido conducido por Keke Palmer quien dio un discuro sobre la música que une y sana al mundo.

Uno de los grupos más esperados por varios famosos, incluidos Jaden Smith, es BTS. Los siete integrantes coreanos del grupo de K-Pop más famoso del mundo tuvieron su primera participación en los populares e influyentes premios MTV VMAS además que este año estaban nominados en tres categorías.

Mejor grupo del año

Desde el PRE SHOW, se dio a conocer que BTS había ganado el premio a mejor grupo del año lo cual era muy esperado a pesar que tenía de competencia a grandes rivales entre ellos, The 1975, BLACKPINK, Chloe X Halle, CNCO, Little Mix, Monsta X, Now United y twenty one pilots.

Mejor canción K-Pop del año

Por segundo año consecutivo, BTS ganó a mejor canción de K-Pop, a pesar que tenía como rivales a (G)I-DLE, EXO, Monsta X, Tomorrow X Together y a Red Velvet. BTS se llevó la corona con su canción "On".

BTS fue entrevistado durante el PRE-SHOW y hablaron sobre su experiencia cuando se enteraron por primera vez que estaban nominados a los premios MTV el año pasado.

"Primero dijimos wow, los MTV VMAS nunca habían estado ahí para nosotros así que estabamos muy nerviosos"

Sobre su presentación del día de hoy abundaron que están emocionados por cantar en vivo, Dynamite.

"Vamos a cantar Dynamite por primera vez, además es nuestra primera presentación en MTV y eso lo hace más especial"

"Es muy especial, esta presentación es totalmente para el ARMY", dijo V

Sobre con quienes les gustaría hacer una colaboraciones, los BTS mencionaron que les encantaría trabajar con Doja Cat y con la popular Lady Gaga.

BTS ha dejado claro que su fama va en aumento y que su club de fans cada vez se hace más fuerte y poderoso. ¿Crees que BTS merece toda esa fama mundial?