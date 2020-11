BTS revela por qué 'Dynamite' no sería un éxito sin la pandemia de Covid-19

BTS inició la semana de Acción de Gracias al aparecer en la portada de Esquire el lunes (23 de noviembre), hablando de todo, desde el éxito de "Dynamite" hasta su nuevo álbum Be.

En la entrevista, realizada en Zoom desde la sede de Big Hit Entertainment en Seúl, Corea del Sur, la banda de chicos de K-pop reveló que la dirección de su última música en realidad tomó su señal en respuesta a la pandemia global en curso.

"'Dynamite' no estaría aquí si no hubiera COVID-19", reveló RM sobre la creación del primer hit número uno de la banda en el Billboard Hot 100.

"Para esta canción, queríamos ir con calma y simple y positivo. No algunos, como vibraciones profundas o sombras. Solo queríamos ir con calma ".

"Estábamos tratando de transmitir el mensaje de curación y consuelo a nuestros fanáticos. Dominar el mundo no era en realidad nuestro plan cuando lanzamos 'Dynamite", agregó Jin.

Los integrantes de BTS dieron una interesante entrevista

BTS habla de ‘Dynamite’

Con la reunión realizada semanas antes de su lanzamiento, los compañeros de banda también reflexionaron sobre el tono de su quinto álbum de estudio en coreano, Be, que fue lanzado el 20 de noviembre y te dimos los detalles en La Verdad Noticias.

"No creo que este álbum tenga canciones que critiquen problemas sociales. Todo el mundo está pasando por momentos muy difíciles en este momento.Así que no creo que haya canciones que sean tan agresivas ", dijo RM sobre el conjunto de ocho pistas, que incluye el sencillo de seguimiento" Life Goes On ", así como las pistas del álbum" Blue & Grey "," Stay "," Fly To My Room "y más.

Y, sin embargo, incluso con sus logros innovadores en los últimos tiempos, el septeto, que se llevó a casa los premios al dúo / grupo favorito, pop rock y mejor artista social en los American Music Awards 2020 el domingo por la noche (22 de noviembre), todavía admitir haber luchado contra el síndrome del impostor (o "complejo de máscara", como lo llama RM) y ganar más respeto en Estados Unidos.

¿Un hito aún en el radar de BTS? La validación que vendría al ganar su primer Grammy.

"Creo que los Grammy son la última parte, como la parte final de todo el viaje estadounidense", concluyó RM. "Así que sí, ya veremos".

