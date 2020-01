BTS revela el nombre de su nueva producción musical: ‘Map of the soul: 7’

BTS, el grupo de chicos del K-Pop más popular del planeta ha anunciado el nombre de su siguiente disco, lo que ha enloquecido a las y los fanáticos ARMY que esperaban nueva música de la banda para este 2020.

Después del asombroso éxito de su último disco “Map of the soul: Persona”, BTS regresa con nuevos ritmos en el álbum “Map of the soul:7”, que sabemos romperá tantos récords como el anterior. Y es que el 2019 fue uno de los mejores años para la agrupación, ya que recibieron diversos premios y reconocimientos por ser una de las agrupaciones del K-Pop más famosas del mundo.

Fue mediante su cuenta oficial de Twitter que la agrupación BTS reveló que el nombre de su siguientes producción musical sería “Map of the soul:7”. Este disco se estrenará el 21 de febrero del 2020, y se espera rompa el récord del anterior en cuanto a ventas y reproducciones en todos los continentes.

¡TODOS LOS DETALLES DEL NUEVO ÁLBUM DE BTS!

Si eres un ARMY que está desesperado por ser de los primeros en obtener la nueva música de BTS, entonces tendrás que esperar hasta el 9 de febrero para poder pre-ordenar el álbum de los coreanos, así que aún estás a tiempo para comenzar a ahorrar un poco.

Uno de los rumores que gira en torno a la nueva producción de BTS es que tendrá 7 versiones diferentes, por lo que los ARMY tendrán que “romper el cochinito”. Pero aún no se ha revelado el setlist que contendrá “Map of the soul:7”, pero estaremos muy pendientes de cuál será el primer sencillo con el que debute este nuevo disco.

Esta podría ser la última producción discográfica donde podríamos escuchar al grupo completo, ya que Jin, uno de los integrantes de BTS, pronto ingresará al servicio militar, lo que le pondrá pausa indefinida a su carrera.

