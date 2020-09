BTS regresa al No. 1 y Justin Bieber se queda en el No. 3 en Billboard Hot 100

"Dynamite" de BTS se recupera y regresa por tercera semana al No. 1 en la lista de canciones Billboard Hot 100. Además, "Holy" de Justin Bieber, con Chance the Rapper, debuta en el tercer lugar en el Hot 100.

El Billboard Hot 100 combina transmisión de todos los géneros de EE. UU., transmisión de radio y datos de ventas. Todas las listas (con fecha del 3 de octubre) se actualizarán en Billboard.com mañana (29 de septiembre).

BTS regresa al primer lugar de Billboard Hot 100

"Dynamite", lanzado en BigHit Entertainment / Columbia Records, debutó en el n. ° 1 en el Hot 100 con fecha del 5 de septiembre y se mantuvo en la cima de la lista del 12 de septiembre, pero pasó las próximas dos semanas en el n. ° 2.

Ahora vuelve al n. 1 desde el segundo lugar gracias a 14 millones de streams estadounidenses (un 11% más) y 153.000 descargas vendidas (un 96% más) en la semana que finalizó el 24 de septiembre, según Nielsen Music / MRC Data. También atrajo 20,8 millones de impresiones de audiencia de transmisión de radio (un 8% más) en la semana que terminó el 27 de septiembre.

"Dynamite" del grupo BTS pasa una quinta semana total y consecutiva en el número 1 en la lista de ventas de canciones digitales y salta 17-12 en Streaming Songs, después de debutar en su máximo número 3. En Radio Songs, empuja 47-42.

Para ayudar a "Dynamite" en la semana que terminó el 24 de septiembre, se lanzaron cuatro nuevos remixes lanzados el 18 de septiembre: sus mezclas "Bedroom", "Midnight", "Retro" y "Slow Jam", que, combinadas, representaron el 52% de las ventas totales en la semana de seguimiento.

Los remixes de "Poolside" y "Tropical" de "Dynamite" de a banda BTS fueron lanzados el 28 de agosto, uniéndose a las versiones original e instrumental y los remixes de EDM y acústicos lanzados el 21 de agosto, con todas las versiones a un precio de oferta de 69 centavos durante sus primeras cinco semanas.

"Dynamite" es la primera canción que encabeza las ventas de canciones digitales durante cinco semanas desde "Truth Hurts" de Lizzo, que encabezó cinco semanas no consecutivas en septiembre-octubre de 2019. Es la primera canción en gobernar durante al menos cinco semanas seguidas desde Lil "Old Town Road" de Nas X, con Billy Ray Cyrus, vinculó sus últimas ocho de 16 semanas en total en julio-agosto de 2019.

BTS ha regresado al puesto número uno

En el Hot 100, "Dynamite" es la primera canción entre dúos o grupos en contar al menos tres semanas en el No. 1 en casi dos años, desde que "Girls Like You" de Maroon con Cardi B, dominó durante siete semanas en septiembre- noviembre de 2018.

WAP segundo lugar de Billboard Hot 100

"WAP" de Cardi B, con Megan Thee Stallion, cae al No. 2 en el Hot 100 después de cuatro semanas no consecutivas en el No. 1, desde su debut en la cima de la lista del 22 de agosto. (Pasó sus dos primeras semanas en la lista en el n. ° 1; su tercer y cuarto semanas en el n. ° 2; y su quinta y sexta semanas en el n.° 1).

"WAP" lidera Streaming Songs por sexta semana (35,8 millones, un 14% menos); se desliza 3-5 en ventas de canciones digitales (9,000, 23% menos); y sube 21-20 en Radio Songs (33 millones, un 1% más). Agrega una séptima semana en el n. ° 1 en las listas de Hot R & B / Hip-Hop Songs y Hot Rap Songs, que utilizan la misma metodología multimétrica que el Hot 100.

Justin Bieber No. 3 en Billboard Hot 100

"Holy" del cantante Justin Bieber, con Chance the Rapper, se lanza en el número 3 en el Hot 100. La pista, lanzada el 18 de septiembre, se abre en el número 2 tanto en Streaming Songs (26 millones) como en Ventas de canciones digitales (27.000) y No. 47 en Radio Songs (18,6 millones).

Bieber suma su vigésimo top 10 del Hot 100, convirtiéndose en el vigésimo artista y el décimo hombre como solista en la historia del Hot 100, que data del inicio de la lista el 4 de agosto de 1958, para alcanzar el hito. Llegó por primera vez cuando "Baby", con Ludacris, debutó en su quinto puesto en febrero de 2010.

Chance the Rapper gana su tercer top 10 en el Hot 100, todo gracias a colaboraciones con Bieber. "I'm the One", de DJ Khaled con Bieber, Chance the Rapper, Quavo y Lil Wayne, pasó una semana en el número uno en su debut en mayo de 2017 y "No Brainer" de Khaled con Bieber, Chance the Rapper y Lil Wayne, comenzó en su pico número 5 en agosto de 2018.

"Laugh Now Cry Later" de Drake, con Lil Durk, desciende 3-4 en el Hot 100, después de debutar en su segundo lugar. Salta 13-10 en Radio Songs (46,8 millones, un 18% más), convirtiéndose en el 24º top 10 de Drake (y el primero de Lil Durk). Drake supera a Mariah Carey (23) por una parte como solista del segundo top 10 de canciones de radio, después de los 29 de Rihanna, que datan del origen de la cuenta en 1990.

"Mood" de 24kGoldn, con Iann Dior, llega a los cinco primeros del Hot 100, subiendo 6-5, ya que encabeza las listas multimétricas de Hot Rock & Alternative Songs y Hot Alternative Songs por quinta semana cada una.

El líder del Hot 100 de siete semanas de DaBaby, "Rockstar", con Roddy Ricch, cae 4-6 y el ex No. 1 "Blinding Lights" de The Weeknd retrocede 5-7, después de pasar un récord de 28 semanas entre los cinco primeros. Este último gobierna la lista multimétrica Hot R&B Songs para una semana 28 que se extiende récord.

El ex líder del Hot 100 de Harry Styles "Watermelon Sugar" cae 7-8 y Jawsh 685 y "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" de Jason Derulo cae 8-9, luego de alcanzar el No. 7.

Completando el top 10 del Hot 100, "I Hope" de Gabby Barrett regresa a su máximo número 10, desde el número 11, ya que encabeza la lista multimétrica de Hot Country Songs por décima semana.