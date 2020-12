BTS registra las dos canciones más vendidas de EE.UU ¡Increíble!

Diciembre es el momento en que los éxitos navideños vuelven a las listas de éxitos, acumulando impresionantes números de transmisión y ventas cada año. Muchos ascienden a los niveles más altos de la lista de Billboard, demostrando estar entre las composiciones más exitosas jamás lanzadas, pero esta vez, nadie pudo vencer a BTS.

De hecho, la banda es tan querida que colocan dos victorias gigantes por delante incluso de los villancicos más queridos y probados en el tiempo.

Esta semana, BTS reclamó las dos canciones más vendidas en los EE. UU, algo raro para cualquier estrella, y mucho menos para una que se presenta principalmente en un idioma que no sea el inglés.

BTS logró alcanzar un éxito impresionante este 2020

Life Goes On de BTS ocupa el primer lugar en ventas

Constante en el n. ° 1 está "Life Goes On", el último sencillo de BTS. La canción ahora ha ocupado el primer lugar en la lista de ventas de canciones digitales, el ranking de las pistas individuales más vendidas en los EE. UU cada semana, durante tres turnos.

La melodía vendió poco menos de 13,000 copias en el último fotograma, que es una suma muy pequeña para el título más grande del país, pero eso solo demuestra cuánto han caído las ventas mientras millones acuden en masa a las plataformas de transmisión para escuchar sus canciones favoritas.

Un peldaño debajo de "Life Goes On" viene "Dynamite", fácilmente el mayor éxito de BTS hasta el momento. El corte disco-pop se eleva desde el número 3, donde ocupó la última vez, después de vender otras 12.000 copias.

La canción ha estado moviendo miles de unidades cada semana durante meses y sigue aumentando. Es probable que la pista mejore una vez más en el próximo fotograma, ya que la banda acaba de lanzar un nuevo remix con tema navideño, y los fanáticos seguramente se apresurarán a comprarlo.

"Life Goes On" y "Dynamite" se sitúan por delante del debut más alto de esta semana, "Oh Santa", que está protagonizada por Mariah Carey y que cuenta con Ariana Grande y Jennifer Hudson. Ese recién llegado de temporada aterriza en el número 3 con poco menos de 10,000 copias vendidas.

Sorprendentemente, BTS controló los peldaños 1 y 2 de la lista de ventas de canciones digitales al mismo tiempo hace unos meses, en octubre. También han logrado esa hazaña antes, y es probable que puedan hacerlo nuevamente en algún momento en el futuro.

Tanto "Life Goes On" como "Dynamite" alcanzaron el número 1 en el Hot 100 de Billboard a principios de este año, impulsados principalmente por las ventas.

Este último pasó a gobernar durante varios fotogramas, mientras que el primero solo se ganó una estancia en el ático antes de quedar fuera del top 10. Mientras que "Dynamite" se convirtió en un gran éxito de radio, el otro líder en solitario del septeto no fue tan popular, ya que se realizó en coreano, lo que dificulta que muchas estaciones de radio se incluyan en una rotación intensa.

Como informamos en La Verdad Noticias, además de "Life Goes On" y "Dynamite", BTS también alcanzó el número 1 en el Hot 100 junto a Jawsh 685 y Jason Derulo en "Savage Love (Laxed - Siren Beat)", que saltó al primer puesto después que la banda coreana se uniera a la diversión en una versión remezclada.

Impresionantemente, antes de 2020, las estrellas del K-pop nunca habían alcanzado el peldaño tan alto en el recuento más competitivo en los EE. UU., pero a medida que el año llega a su fin, ahora han aterrizado un trío de éxitos en las listas de éxitos.

