BTS regala al ARMY sorprendentes imágenes para "Map of the Soul: 7"

El álbum Map of the Soul: 7 de BTS está a casi nada de ser estrenado, pero el grupo K-pop ha estado alimentando bien con teasers, por eso ahora, el ARMY finalmente tuvo un regalo de lo que implicará el álbum, gracias a una serie de fotos de arte conceptual que insinúan los temas y motivos principales del proyecto.

Recientemente Big Hit Entertainment lanzó ocho imágenes que son simultáneamente hermosas, que hasta podría decirse que un poco aterradoras, pues en las fotos, que se parecen a una pintura perfectamente construida, vemos a los miembros de BTS vestidos de blanco, con plumas cayendo suavemente a su alrededor.

La reacción del ARMY de BTS

Ante las imágenes los miembros del ARMY se cuestionan ¿Qué es el sumidero gigante en medio del piso de madera desigual? ¿Es un portal a otra dimensión? ¿Una división entre la oscuridad y la luz, como algunas de las teorías de los fanáticos que han estado circulando en Internet?

No queda duda de que el ARMY de BTS tiene tantas preguntas y eso que esta es solo la primera versión del arte conceptual de lo que será álbum Map of the Soul: 7, que sin duda pinta para ser de los grandes materiales de la banda de k-pop.

Las imágenes finalmente están en línea con lo que sabemos sobre Map of the Soul: 7 hasta ahora, pues a principios de este mes, el grupo de K-pop se detuvo en el Zac Sang Show para discutir el próximo álbum y sus temas generales: "Un mensaje que penetra en el álbum en su conjunto es que debes enfrentar tus sombras internas, pero resistirte a sumergirte en sus profundidades", explicó Suga.

Por otro lado el también conocido como Min Yoongi, agregó: "Debes enfrentarlo y seguir adelante", mientras que el mensaje fue igualmente fuerte en la canción de Suga, "Interlude: Shadow", que salió el 9 de enero y RM hizo eco de que "Black Swan" es "todo sobre la sombra", provocando que la canción sea un poco diferente de lo que lo que el ARMY podría ser acostumbrado.

No queda por el momento más que esperar y ver qué más tiene reservado BTS para su ARMY, pero afortunadamente todas las respuestas se entregarán lo suficientemente pronto, ya que Map of the Soul: 7 se lanzará oficialmente el 21 de febrero.

