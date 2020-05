BTS publica el calendario Festa 2020 con ¿mensaje oculto? "Still With You"

Aún no se sabe si "Still With You" es uno de los sencillos individuales de los miembros o un esfuerzo grupal.

Festa marca la celebración del aniversario de la banda de chicos, regalando a los fanáticos "retratos familiares" especiales, videos de coreografías, colecciones de fotos e incluso algunas canciones nuevas.

Las festividades de este año comienzan el 1 de junio con una ceremonia de apertura, y se extenderán hasta el 13 de junio para la "Fiesta de cumpleaños de Bangtan" para conmemorar el séptimo aniversario del debut del “septeto”. Pero el EJÉRCITO prestó especial atención a lo que está programado para el 5 de junio: "Still With You".

so we're going to cry pic.twitter.com/hLCw9RsRSl — snimp⁷ (@xkucintakamu) May 28, 2020

Los usuarios de Twitter comenzaron a responder al anuncio de BTS en las redes sociales con capturas de pantalla ampliadas de la fecha específica del calendario, exclamando cómo las trabajos ya comenzaron con anticipación. Durante la Festa 2019, Jin lanzó su balada en solitario "Tonight" el 4 de junio, por lo que el grupo K-pop podría estar siguiendo un patrón similar.

2020 BTS FESTA Timeline (1)



6/1 Opening Ceremony

6/2 BTS 2th Anniversary Family Portrait Photo

6/3 Choreography Video 1

6/4 BTS Photo Collection 19/20

6/5 Still With You

6/7 2020 BTS Profile 1

6/8 Choreography Video 2

6/9 Answer : BTS 3 UNITS pic.twitter.com/670H1MV7rc — BTS PICS⁷ (@GirlWithLuv24) May 28, 2020

Mira lo que BTS tiene reservado para sus fanáticos increíblemente leales a continuación.