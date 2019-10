BTS promete 10 años de estar en la cima del K-pop (FOTOS)

BTS acaba de retornar luego de su descanso prolongado y ya están mirando hacia el futuro, pues la banda espera continuar su reinado de K-pop por otra década, siempre y cuando sus cuerpos acuerden hacer lo mismo.

RM, Jimin, Suga, J-Hope, Jin, Jungkook y Jimin se han consolidado como la banda más grande en K-pop y la banda de chicos más grande del mundo, seis años después de su debut y no planean desacelerar, esto lo aseguraron en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Por un lado Suga, integrante de la banda de 26 años, le dijo a The Hollywood Reporter: "Mientras nuestros cuerpos aguanten, haremos lo mismo en 10 años" y el comentario ha desbordado de alegría a el ARMY del mundo.

Pero eso no es todo, pues Jimin, de 23 años, también comentó lo siguiente: "Realmente no nos estamos obligando mutuamente para que esto continúe. No es nada de eso. Nos divertimos tanto cantando y bailando juntos que queremos que continúe".

No queda duda que los chicos de BTS siempre se muestran adorables hasta en sus entrevistas, pues con este tipo de respuestas han cautivado aún más a ltodo el ARMY del planeta, que sin duda seguirán apoyando a su banda favorita de K-pop, como lo han hecho hasta el momento.

Cabe destacar que los cantantes de Boy With Luv regresaron recientemente de sus merecidas vacaciones, que fueron aplicadas por su agencia Big Hit Entertainment, y la banda le dijo a la revista que planeaban pasar tiempo con sus familias.

El cantante RM eligió visitar Venecia y dijo: 'Solo soy un joven al que le gusta ver “Stranger Things” en Netflix y le encanta comer y beber cerveza, pero de mientras en CNN y BBC y están hablando de nuestras vacaciones. Se siente como si estuviéramos viviendo en un mundo diferente".