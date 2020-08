BTS prepara un EXPLOSIVO show para los VMA's 2020 ¿Estás lista?

La espera para que se lleven a cabo los MTV VMA's 2020 es cada vez menor, es por ello que los artistas invitados a dar una presentación sobre el escenario han comenzado los preparativos y los exitosos chicos de BTS no han sido la excepción ¿Qué es lo que traman?

Una vez más hemos sido testigos de que los famosos premios de la cadena MTV le han dado el reconocimiento que se merecen los Bangtan Boys, pues en esta edición, además de ser nominados en tres categorías (Best Pop, Best K-Pop y Best Choreography), también han sido invitados a dar un performance sobre el escenario.

Esta presentación encaja perfecto con la promoción del lanzamiento de su nuevo single titulado ‘Dynamite’ este próximo 21 agosto, el cual será la primera canción que interpreten en inglés y también destaca por ser la primera vez que se presenten en los VMA's, algo que sin duda alguna ha fascinado en gran medida al ARMY.

BTS inicia una nueva era musical con el lanzamiento de Dynamite.

¿BTS ya grabó su perfomance de los VMA's?

Hace un par de días se dio a conocer en las redes sociales que BTS estaría presentando el sencillo ‘Dynamite’ sobre el escenario de los VMA's, pero han comenzado a surgir rumores de que su performance será pre-grabada el día de hoy para luego ser emitida el próximo 30 de agosto, fecha del evento de MTV.

ARMY cuestionó a BigHit Entertainment sobre la veracidad de dicha información, pero la agencia de los idols se limitó a decir que era muy difícil confirmar que ellos hayan pre-grabado su performance del evento, algo que dejó a más de uno con la idea de que todo lo que se dice en redes sociales es cierto.

BTS podría haber pre-grabado su performance de los VMA's 2020.

Faltan escasos días para que ARMY pueda conocer lo nuevo de BTS, es por ello que fanáticas de todo el mundo se han puesto de acuerdo para dar stream masivo al nuevo single de la banda; de igual manera se han coordinado para votar el mayor número de veces en la página de MTV para que los chicos ganen las tres categorías en las que están nominados.

¿Estás ansiosa por oír el nuevo single de BTS? ¿Cómo crees que será la presentación de los chicos en los MTV VMA's 2020? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram