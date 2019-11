BTS podría tener una nueva colaboración musical con Steve Aoki

En una entrevista del pasado mes de octubre el exitoso grupo surcoreano BTS lanzaría el comentario de que tiene planes de volver a hacer una colaboración con el también famosos productor musical y DJ Steve Aoki, con quien antes ya han trabajado regalando uno de los video musicales más populares del momento.

La canción que antes compartieron juntos se llama 'MIC Drop', al igual que la también conocida canción 'Waste It On Me', pues si bien Steve Aoki logra darnos una increíble mezcla que pone a bailar hasta el más amargado, un nuevo sencillo juntos marcaría otra gran etapa del productor.

Lo anterior debido a que Aoki es de los productores más cotizados entre las celebridades, pues ya ha hecho colaboraciones con artistas como Nicki Minaj y Halsey, al igualo que es uno de los artistas más queridos durante el espectacular festival de Tomorrowland.

Este año compartió su canción con el ahora polémico grupo de K-Pop “Monsta X”, el sencillo se llama “Play it Cool”, si bien es una melodía bastante pegajosa, no te libras de ponerte a pensar que ahora este grupo se encuentra enfrentando uno de los momento más duros tras haber realizado su comeback.

Lamentablemente uno de sus integrantes llamado Wonho fue sacado del grupo por estar envuelto en un gran número de deudas económicas, sin embargo las fans de Monsta X continúan haciéndose notar en Twitter con uno de los hashtags más vistos en esta red social, el cual es “Fight For Wonho”.

Te puede interesar: BTS: Jin y Suga se van de pesca con Sandeul y Lee Hyun de B1A4

Estoy buscando una respuesta por la repentina noticia y la extrañamente gigantesca cobertura que se le está dando a esta situación, a lo que los fans temen sea una “cortina de humo “ o distracción de los medios de comunicación respecto al naufragio del Ferry de Sewol en el 2014, debido a un nuevo video que comprometía lo ocurrido durante el día del accidente.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos