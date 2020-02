BTS nuevamente es el rey en Youtube con su video “ON” ¡Wow!

BTS es conocido por romper sus propios récords mundiales tras el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio o canción, siendo un galardón que su fandom llamado ARMY le ha otorgado al mantenerlo como su grupo favorito de K-Pop y ahora establecieron un nuevo récord en reproducciones de Youtube con el video de “ON”.

BTS rey en Youtube

Sin ser el video musical oficial de “ON”, los chicos de BTS sorprendieron con la coreografía completa para esta canción, siendo una dosis de baile, muchos tatuajes y mensajes ocultos que el ARMY ha notado en este filme. No por nada se alcanza a ver más de 71 millones de reproducciones en Youtube del nuevo video de BTS.

Los 7 integrantes de BTS se encuentran dentro de las tendencias de Twitter, pues Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook destacaron por haber participado en la composición de los temas de “Map of the Soul: 7”, siendo la oportunidad para sincerarse con sus fans y transmitir sus emociones con la música.

La canción “ON” presenta un ritmo pegadizo, siendo una opción perfecta para el baile, pues decidieron incluir al equipo de danza The Lab en la coreografía, una innovación de BTS en “Map of the Soul: 7” que ha gustado mucho al ARMY junto con los espectaculares vestuarios de los idols.

La felicidad del ARMY permanece a pesar de la reciente noticia sobre la alerta roja en Corea del Sur por los casos del coronavirus, país que ya es el segundo lugar con más casos de contagio y ha puesto todo su esfuerzo en contener esta enfermedad, tomando en cuenta que el tour mundial de BTS está programado para el mes de abril en Seúl.

