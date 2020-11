BTS no se olvida de Suga y así “lo llevaron” al lanzamiento del álbum “BE”/Foto: Pinterest

La amistad de BTS se demostró una vez más cuando los miembros del grupo mostraron su afecto por Suga a pesar de su ausencia de las promociones de BE, su nuevo álbum.

Los chicos de Bangtan Sonyeondan han iniciado una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de otro material discográfico y un nuevo MV de Life Goes On, los idols prepararon varios eventos para hablar de este álbum con la prensa y los fans, pero Suga no asistió... Para seguir cuidando su salud.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el rapero se sometió recientemente a una cirugía en el hombro, que no debe posponerse para tratar una vieja lesión, y aunque los 7 miembros de BTS están extremadamente emocionados por el lanzamiento de un nuevo álbum, era inevitable sentir el vacío de la ausencia de Yoongi.

BTS así recordó a Suga

El amor y la amistad que Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, V y RM tienen por Suga se manifestó en varias actividades programadas para el estreno de BE, y estos gestos amorosos tocaron el corazón de ARMY.

En la rueda de prensa, los ídolos posaron frente a las cámaras para capturar el momento, pero llamaba la atención que Jin y V dejaron un espacio entre ellos, donde también colocaron sus brazos como si estuvieran abrazando a alguien, representando así el espacio en el que se encontraba "ocupando" Yoongi en el grupo incluso cuando no estaba presente.

Los BangTan Boys dejaron un espacio para representar a su amigo Yoongi. Los idols son casi una familia y se apoyan en todo/Foto: Diario las Américas

Además, durante la transmisión de V Live que realizaron los cantantes para interactuar con sus fanáticos, colocaron una figura de Suga impresa hecha de cartón dentro de la foto y trajeron al muñeco Shooky para que los acompañara, como si eso fuera poco, lo involucraron en las divertidas dinámicas preparadas para el evento.

El rapero tendrá que estar lejos de sus compañeros del grupo por unas semanas. Sin embargo, los idols no se olvidan de Suga y le envían sus mejores deseos y amor en todo momento/Foto: Twitter

Suga también hizo una breve aparición en video durante la transmisión en vivo, sorprendiendo a los fanáticos y compañeros del grupo. Los artistas del k-pop transmitieron un mensaje de esperanza a través de su nuevo single Life Goes On. ¿Extrañaste ver a Suga junto a los miembros de BTS?

