BTS ¡no puede ser! Se retiran de la música ¿Lo soportara el ARMY?

BTS que hace unos días debutó en el puesto N°43 del listado Forbes Celebrity 100, gracias a su ingreso de 57 millones de dólares en 2018y colocándose como la única banda de K-Pop en la lista de este año pondrá a triste al ARMY.

A pesar de que la mayor parte de los ingresos del grupo BTS derivaron de su masiva gira mundial “Love Yourself World Tour”, su correspondiente extensión “Love Yourself: Speak Yourself Stadium Tour”; además del éxito y los récords logrados con su trilogía “Love Yourself: Her, Tear and Answer”, ahora estarran ausente un tiempo.

BTS

¿POR QUÉ BTS SE AUSENTARÁ?

La mejor banda de k-pop ha puesto triste a varios integrantes del ARMY, luego de que los chicos de BTS se han mostrado ausentes en su cuenta oficial de Twitter, en donde siempre se mantienen en comunicación con sus fans.

Derivado a que durante los últimos días no ha habido nuevas actualizaciones suyas y todo parece indicar que esto continuará así por tres meses más, pero sin nada para alarmarse del todo.

Resulta que después de haber tenido un 2019 lleno de trabajo y proyectos nuevos, los chicos de BTS decidieron darse un descanso de sus actividades y tomar unas vacaciones personales.

La banda dio a conocer a través de varios portales de noticia internacional que se tomaran un tiempo para descansar de la cargada agenda de eventos, pero que este break durará tres meses, para regresar con todas las energías en octubre próximo.

Bueno , los chicos no actualizan y los extraño mucho , espero que la estén pasando bien en su descanso ��#MTVHottest BTS @BTS_twt pic.twitter.com/dyoJs8ICMF — ᴠᴀʟᴇ ᵇᵃⁿᵍᵗᵃⁿ ������ (@Namjoon_home) July 21, 2019

El ARMY no debe ponerse triste, pues esto no quiere decir que no los veremos más por sus redes sociales, sino simplemente es muy probable que sus publicaciones sean menos frecuentes.

TE PUEDE INTERESAR: BTS: el ARMY tacha de RACISTA a los premios MTV VMAs (FOTOS)

Cabe destacar que ante tal noticia el ARMY ha reaccionado a en redes sociales y a pesar de que muchos están tristes porque van a extrañarlos, al mismo tiempo se alegran de que al fin estén descansando, para poderlos ver triunfar de nueva cuenta en octubre.

Así estoy sabiendo que mis hijos tendrán un largo descanso bien merecido #MTVHottest BTS @BTS_twt pic.twitter.com/JuRUq6YURi — ᴾᴸᵁᵀᴼ́ᴺ �� (@KingxNygma) July 20, 2019

Dale click a la estrella de Google News y síguenos